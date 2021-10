La reine Élisabeth II semble s’impatienter face à l’inaction climatique

Des commentaires captés à son insu semblent montrer que la reine Élisabeth II commence à perdre patience face au manque de détermination des leaders mondiaux à combattre les changements climatiques.

La reine de 95 ans a été filmée avec un téléphone portable lors d’une visite à Cardiff jeudi, où elle inaugurait la nouvelle session du parlement du Pays-de-Galles. À un certain moment, en s’adressant à sa bru Camilla, la duchesse de Cornouailles, et au président du Parlement gallois Elin Jones, elle a dit, « J’entends parler de la COP… Je ne sais toujours pas qui y sera. » Certaines portions de l’enregistrement sont inaudibles, mais la reine semble dire qu’il est « énervant » quand « ils parlent, mais ils ne font pas ». La reine doit accueillir des leaders de toute la planète au COP26, une conférence climatique des Nations unies à Glasgow, en Écosse, vers la fin du mois. Plusieurs dirigeants, dont le président chinois Xi Jinping, n’ont pas encore annoncé s’ils y seront ou non. Le ministre britannique des Transports Grant Shapps a dit que les commentaires de la reine n’étaient pas destinés à être diffusés. « Je crois que les commentaires privés devraient rester privés, mais nous souhaitons tous que des progrès soient réalisés et nous savons que des centaines de leaders viendront à Glasgow pour la COP », a-t-il dit à Sky News.

Dans le contexte de la monarchie constitutionnelle britannique, la reine doit rester au-dessus de la politique et elle n’exprime que très rarement ses opinions en public. Son fils et l’héritier du trône, le prince Charles, milite en revanche depuis longtemps en faveur des questions environnementales. La cause est aussi défendue par le fils de Charles, William, qui appuie le prix Earthshot pour l’innovation environnementale qui sera décerné dimanche. Lors d’une entrevue diffusée par la BBC jeudi, William a dénoncé le tourisme spatial, lançant notamment que les plus grands cerveaux du monde devraient plutôt s’intéresser à réparer la Terre. Il a fait ces commentaires après que l’acteur d’origine montréalaise William Shatner soit devenu, à 90 ans, le plus vieil humain à être jamais allé dans l’espace, à bord d’une capsule Blue Origin de la compagnie du fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

