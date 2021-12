Il serait trop tôt pour lier la « météo extrême » au seul changement climatique

Un chercheur en « météo extrême » estime qu’on ne peut pas encore affirmer que les inondations et les vagues de chaleur de cette année en Colombie-Britannique peuvent être attribuées au changement climatique d’origine humaine.

Aseem Sharma, du ministère fédéral des Ressources naturelles, a toutefois déclaré que les événements météorologiques extrêmes devraient être plus « courants, plus forts et plus étendus » à l’avenir _ et il souhaite davantage de recherches pour en déterminer les causes. Selon le météorologue, il faut déjà s’attendre à plus de pluie et de « rivières atmosphériques » pendant l’automne des « années La Nina » _ tous les quatre à cinq ans environ, comme en 2021. Mais les projections actuelles indiquent par contre que le changement climatique pourrait expliquer en partie une « augmentation significative » de conditions météorologiques extrêmes, croit l’expert.

M. Sharma rappelle que la Colombie-Britannique connaît généralement chaque année environ 35 « rivières atmosphériques ». Or, bien que le réchauffement climatique puisse entraîner des conditions météorologiques encore plus extrêmes, il s’agit parfois d’événements plutôt localisés. Il souligne que les stations météorologiques de Hope et d’Abbotsford ont enregistré des records de précipitations en novembre cette année. M. Sharma indique aussi que les valeurs extrêmes de précipitations quotidiennes moyennes augmentent en intensité, en particulier depuis 2010. Mais parce que les tendances locales diffèrent souvent de la moyenne mondiale, il est difficile d’en attribuer définitivement la cause au réchauffement climatique, selon lui.

Le météorologue croit qu’une analyse plus approfondie permettrait d’améliorer les prévisions saisonnières d’événements comme les vagues de chaleur et les inondations qu’a connues la Colombie-Britannique cette année. Ces recherches pourraient aussi armer les municipalités de connaissances dont elles ont besoin pour minimiser les risques associés à de tels événements. La Colombie-Britannique a connu en juin la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada, lors du « dôme thermique »: le mercure a atteint 49,6?C à Lytton le 29 juin. Le village a ensuite été presque entièrement rasé par un incendie de forêt. Puis, à la mi-novembre, des pluies torrentielles ont inondé les basses terres de cette province et forcé l’évacuation de milliers de résidents.

