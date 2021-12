Ottawa vise la plantation annuelle de 320 millions d’arbres pour atteindre sa cible

Le gouvernement fédéral dit avoir l’intention de planter 320 millions d’arbres par années dans le but d’atteindre la cible fixée par le premier ministre Justin Trudeau qui avait promis de mettre deux milliards d’arbres en terre d’ici 2030.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré jeudi avoir lancé un appel d’offres, qui inclut les communautés autochtones et les municipalités, afin de planter des millions d’arbres supplémentaires chaque année. Les fonds disponibles prévoient notamment une aide à la « plantation massive » pour la mise en terre d’un minimum de 500 000 arbres ainsi qu’un volet de « plantation urbaine et périurbaine » pour la mise en terre d’un minimum de 10 000 arbres. Lors de la campagne électorale de 2019, Justin Trudeau avait promis que s’il formait le gouvernement, il planterait deux milliards d’arbres de plus que prévu en dix ans. Toutefois, selon des documents obtenus par La Presse Canadienne grâce à la Loi d’accès à l’information, seulement 8,5 millions d’arbres avaient été plantés en date de la mi-novembre. Cela représente moins de 0,5 % de l’objectif promis.

Ressources naturelles Canada jette le blâme pour ce lent départ sur le manque de jeunes plants, qui peuvent prendre deux à trois ans à grandir avant d’être transplantés sur le terrain. Le nouvel échéancier dévoilé jeudi prévoit la plantation de 60 millions d’arbres l’an prochain, puis un bond à 100 millions d’arbres en 2024, 200 millions en 2025 et 320 millions en 2027, 2028 et 2029. Le coût de l’opération devrait s’élever jusqu’à 355 millions $ par année. « Planter des arbres est un important élément de notre stratégie de lutte contre le changement climatique, pour la protection de la biodiversité et la création de bons emplois », a soutenu le ministre Wilkinson. Mais les partis d’opposition critiquent les retards du programme et accusent le gouvernement libéral d’avoir échoué à livrer sa promesse qu’il a répété lors de la plus récente campagne électorale.

Le porte-parole conservateur en matière d’ Environnement, Dan Albas, a déclaré qu’avec les milliards de dollars engagés pour accomplir cette promesse, il est très inquiétant d’apprendre que moins d’un pour cent de la tâche a été accomplie au cours des deux dernières années. « Les libéraux de Justin Trudeau aiment s’engager dans des promesses ambitieuses, mais quand vient le temps de faire le travail, ils échouent à la tâche », a-t-il dénoncé. Ces deux milliards d’arbres représenteraient une hausse de 40 % du rythme habituel de plantation d’arbres au pays. Ottawa soutient que la démarche pourrait créer jusqu’à 4300 emplois. Du côté du NPD, le porte-parole en matière de ressources naturelles, Charlie Angus, a rappelé que cette promesse libérale était l’une des plus théâtrales, mais il se résigne à constater qu’au rythme où sa réalisation progresse, « il ne restera plus grand-chose de la planète à sauver ».

Crédit photo: Acadie Nouvelle, Sébastien Lachance.