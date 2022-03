Les énergies renouvelables du Canada peuvent aider l’Europe, dit le ministre fédéral Guilbeault

Le Canada ne peut pas de manière réaliste aider l’Europe à remplacer ses importations de pétrole russe par du brut ou du gaz naturel canadien, a soutenu le ministre fédéral de l’ Environnement.

Cependant, le pays est en mesure d’agir et cherche des moyens d’exporter de l’énergie renouvelable comme l’hydrogène, a avancé Steven Guilbeault. Le ministre s’exprimait au Canadian Club Toronto pour promouvoir la stratégie environnementale fédérale avant la publication de la nouvelle feuille de route du Canada pour la réduction des gaz à effet de serre à la fin du mois. Son discours survient deux semaines après l’invasion russe de l’Ukraine, qui a mis fin à des décennies de paix en Europe et poussé de nombreux pays européens à commencer immédiatement à rechercher de nouvelles sources d’énergie non russes. « Les prix mondiaux du pétrole montent en flèche à cause de ce conflit et la question de la sécurité énergétique en Europe est au centre de l’attention », a déclaré M. Guilbeault.

L’Union européenne dépend de la Russie pour environ un tiers de ses approvisionnements en pétrole et plus de 40 % de son gaz naturel. Le conflit actuel pousse le Vieux Continent à couper cette dépendance au plus vite, mais trouver des sources de rechange est loin d’être simple. Selon M. Guilbeault, l’infrastructure n’est pas là pour que le Canada achemine facilement du pétrole et du gaz vers l’Europe. « Nous devons être réalistes », a-t-il déclaré. Le Canada pourrait être en mesure d’extraire 200 000 barils supplémentaires par jour d’exportations vers les États-Unis afin que ceux-ci puissent envoyer cette quantité en Europe à partir de leurs approvisionnements. Mais l’Europe a besoin d’environ trois millions de barils par jour, a spécifié M. Guilbeault.

Même si l’agrandissement de l’oléoduc de Trans Mountain est terminé dans deux ans comme prévu actuellement, le pétrole est expédié à Burnaby, en Colombie-Britannique, soit du mauvais côté du continent pour des exportations facilitées vers l’Europe, fait valoir le ministre. Les raffineries européennes ne sont pas non plus configurées pour traiter le pétrole brut lourd produit en sol canadien, a-t-il ajouté. Du côté du gaz naturel, le projet Coastal Gas Link LNG en Colombie-Britannique est également à plusieurs années de l’achèvement, a indiqué M. Guilbeault. Néanmoins, le ministre libéral mentionne qu’il existe des moyens pour le Canada de travailler rapidement avec l’Europe sur les exportations d’énergie propre et renouvelable comme l’hydrogène, vers laquelle le continent a déjà commencé à se tourner.

« Les dirigeants européens ne veulent pas seulement réduire leur dépendance au pétrole russe, ils veulent réduire complètement leur dépendance au pétrole, a-t-il déclaré. C’est là que le Canada peut vraiment aider. » L’hydrogène en est encore à ses débuts en tant qu’industrie énergétique au Canada. Celui-ci figure parmi les 10 premiers producteurs d’hydrogène à l’échelle mondiale, mais en fabrique environ trois millions de tonnes à des fins industrielles. La Chine, premier producteur mondial, en fait environ huit fois plus. L’hydrogène a d’ailleurs été au c?ur de la conversation entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre Justin Trudeau lors de leur rencontre à Berlin mercredi.

« Il s’agit d’un aspect d’une coopération stratégique à très long terme entre le Canada et l’Allemagne, car nous comprenons très bien que le Canada est un pays qui peut nous aider à importer de l’hydrogène, qui sera produit de manière respectueuse de l’environnement », a déclaré M. Scholz. Il n’est pas tout à fait clair comment le Canada peut augmenter rapidement la production d’hydrogène pour approvisionner l’Europe, ou comment l’Europe peut rapidement ajuster ses systèmes énergétiques pour utiliser plus d’hydrogène. Le 21 mars, l’Agence internationale de l’énergie organise une réunion à Paris pour discuter des options pour aider l’Europe. Le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, doit y assister.

Crédit photo: THE CANADIAN PRESS.