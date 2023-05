Le Canada n’est pas bien préparé à l’avènement d’un séisme, selon un rapport

La première ébauche d’un nouveau rapport national d’évaluation des risques de catastrophe prévient qu’un tremblement de terre majeur en Colombie-Britannique ou dans certaines parties de l’Ontario et du Québec pourrait rapidement devenir la catastrophe naturelle la plus coûteuse que le Canada ait connue.

Il indique qu’il existe des lacunes majeures dans les plans d’intervention du Canada en cas de tremblement de terre, dont les informations limitées sur les risques et la façon de s’y préparer. Le profil de risque national publié jeudi matin est la première tentative du gouvernement d’identifier les plus grandes menaces auxquelles le Canada fait face en cas de catastrophe naturelle, afin de trouver des moyens de limiter les dommages possibles.

Il traite des inondations, des incendies de forêt et des tremblements de terre, tandis que la deuxième version actuellement à l’étude devrait se concentrer sur la chaleur extrême et les ouragans. Bien que la plupart des tremblements de terre au Canada soient mineurs, il existe un risque de tremblements de terre majeurs dans les zones sismiques de la Colombie-Britannique et le corridor touchant Ottawa, Montréal et Québec.

Le rapport prévient qu’un tremblement de terre de magnitude 9,0 en Colombie-Britannique pourrait entraîner des pertes de 75 milliards $, et dans le corridor sismique du Québec, cela pourrait causer des pertes de 61 milliards $.

Crédit photo: Archives.