Les 5 meilleurs conseils de sécurité pour votre maison

Nous sommes nombreux à aimer la chaleur et les belles journées ensoleillées. Cela dit, si vous prévoyez un voyage ou une escapade de fin de semaine, il est important de sécuriser votre maison.

Ces cinq conseils de Richard Sills, directeur principal indemnisation chez Intact Assurance, vous aideront à protéger vos biens contre les risques de vol et de dommage.

1. Fermer la maison à clé et utiliser des dispositifs de sécurité

Un système de sécurité relié à un centre de surveillance et un autocollant peuvent non seulement dissuader les voleurs, mais ils peuvent aussi vous donner droit à un rabais sur votre assurance habitation. Fermez les rideaux, sécurisez toutes les fenêtres et les portes, assurez-vous du bon fonctionnement des serrures et installez des barres de sécurité aux portes et aux fenêtres coulissantes pour aider à empêcher les intrusions dans la maison.

2. Faire appel à une personne de confiance

Il est important de toujours informer votre assureur d’une absence prolongée. Demandez à un voisin ou à un membre de votre famille de visiter votre domicile régulièrement pour vous assurer que tout restera en ordre durant votre absence. Ainsi, votre domicile aura l’air habité et la personne pourra intervenir en cas d’urgence.

3. Prévenir les dégâts d’eau

Pour la majorité des provinces, les dommages causés par l’eau sont la cause première de réclamations en assurance habitation. Ces dommages sont coûteux et souvent difficiles à corriger. Repérez tôt les signes de dégâts d’eau avant qu’ils ne s’aggravent. Avant de partir en voyage, coupez la principale source d’alimentation en eau de la maison et vidangez tous les appareils ménagers où de l’eau s’accumule.

4. Débrancher les appareils électriques et électroniques

Tous les appareils électriques et électroniques comme les ordinateurs, les télévisions et les climatiseurs portables doivent être débranchés au cas où une surtension surviendrait durant votre absence, ce qui pourrait endommager vos biens.

5. Faire l’inventaire de vos biens

Faites l’inventaire de vos biens. Prenez des photos ou filmez une vidéo de vos objets de valeur et conservez toujours vos reçus. Votre inventaire peut faciliter le travail des policiers et de votre assureur en cas de vol durant votre absence.