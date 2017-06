La culture financière pour les jeunes

Les enfants ne sont jamais trop jeunes pour apprendre les rudiments de la finance. Plus tôt ils apprennent, et plus tôt vous leur enseignerez, plus ils auront de facilité, en vieillissant, à affronter les complexités que peuvent générer les finances personnelles. Bien que certains établissements scolaires ajoutent l’apprentissage de la culture financière à leur programme scolaire, les parents doivent également jouer un rôle important afin d’apprendre à leurs enfants à bien gérer leur argent. Voici quelques méthodes qui vous permettront d’éveiller vos enfants à la culture financière.

1. Dans la vie, rien n’est gratuit.

Combien de fois votre enfant vous a-t-il demandé un nouveau jouet, sans en connaître la valeur? Il est possible d’enseigner, même aux jeunes enfants, le concept voulant que chaque chose coûte de l’argent. Dites-lui le prix du jouet qu’il convoite, et comparez ce coût à ceux d’autres articles. Cet enseignement ne s’enregistrera pas automatiquement dans la tête de votre enfant, mais l’idée fera son chemin et il aura l’occasion d’y réfléchir.

2. De l’argent de poche.

Une bonne façon d’apprendre la valeur de l’argent à votre enfant consiste à lui en donner. Ainsi, aidez-le à se fixer un objectif d’épargne. Y a-t-il un jouet particulier qu’il convoite plus que tout, et combien doit-il économiser pour se le procurer? Le montant de l’argent de poche n’a pas besoin d’être énorme, car même un tout petit montant vous aidera à leur apprendre la valeur de l’argent.

3. Mériter de l’argent de poche.

Vous pouvez pousser l’étape ci-dessus un peu plus loin en dressant une liste de tâches particulières. Vous pouvez demander à votre enfant de ramasser ses jouets, de faire ses devoirs ou d’apporter sa vaisselle sale dans la cuisine, et ce, sans lui donner de récompense précise, mais pour les tâches plus importantes, pensez à lui verser une petite allocation qu’il pourra mettre dans ses économies.

4. Ouvrir un compte bancaire.

Maintenant que votre enfant fait son apprentissage de l’épargne et de la valeur de l’argent, le temps est probablement venu de lui ouvrir un compte bancaire. Commencez à le familiariser avec des expressions telles que «intérêts composés»!

5. Donnez un peu (ou beaucoup).

Dans la vie, s’il est une leçon importante apprise, c’est qu’il y a des gens qui ont besoin d’un coup de pouce. Maintenant que votre enfant épargne, n’oubliez pas de lui parler de la charité et de l’importance de donner aux autres, tout comme il est important d’économiser judicieusement. Parlez-lui des organismes que vous soutenez et des raisons pour lesquelles vous le faites.