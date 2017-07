Conseils pour éviter les dépenses contre les dégâts d’eau

Saviez-vous que, dans la plupart des provinces, l’eau est la principale cause de dommages dans les maisons? En mai dernier, de nombreuses communautés ont été touchées pendant plusieurs jours par les fortes pluies et les inondations qu’elles ont causées.

Que pouvez-vous donc faire pour protéger votre foyer? Voici nos quatre conseils:

1. Rénover à l’aide de matériaux résistant à l’eau.

La prochaine fois que vous rénoverez votre maison, pensez à installer des panneaux de ciment au lieu de cloisons sèches dans votre sous-sol. Ils sont couramment utilisés dans les douches et autour des bains puisqu’ils n’absorbent pas l’eau. En plus d’être très résistants à l’humidité, les panneaux de ciment sèchent rapidement. Pour la finition, privilégiez les moulures en plastique moulé à peindre plutôt que le bois. Elles peuvent aider votre maison à résister à l’eau et aux moisissures en cas d’infiltration d’eau.

2. Installer un clapet antiretour et une pompe de puisard.

Installer une pompe de puisard dans votre sous-sol pourrait vous aider à le garder sec et sécuritaire en recueillant l’eau pour ensuite l’évacuer. Vous en avez déjà une? Pensez à acheter une batterie de secours en cas de panne de courant.

Lors de fortes pluies, les égouts sont parfois trop sollicités et les eaux usées peuvent remonter par le drain de plancher, les toilettes et les éviers. Un clapet antiretour est une vanne unidirectionnelle posée sur le drain principal de votre maison. En cas de refoulement, la vanne se ferme pour empêcher les eaux usées de pénétrer.

3. Songer à une assurance contre les inondations par les eaux de surface.

Selon des estimations, à peine 10 % à 15 % des Canadiens ont une assurance contre les inondations par les eaux de surface. De nouveaux produits d’assurance peuvent aider à couvrir ce type de sinistres. La meilleure chose à faire pour savoir de quelle protection vous avez besoin, c’est de parler à un courtier.

4. Ranger les biens de valeur aux étages supérieurs.

Déplacez vos biens de valeur sentimentale et vos documents importants du sous-sol aux étages supérieurs de votre maison, car ils pourraient ne pas être remplaçables lors d’une inondation de votre sous-sol.