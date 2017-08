Trois conseils pour protéger votre argent en ligne

Internet est un centre commercial mondial et une banque ouverte en tout temps qui rend les achats en ligne plus simples que jamais. Certes, ce côté pratique nous simplifie la vie, mais cela n’est pas sans danger. Savez-vous comment protéger votre argent contre les cybercriminels, les fraudeurs et les escrocs en ligne? Voici trois conseils qui vous y aideront.

1. Attention aux pièces jointes.

Vous recevez une tonne de courriels tous les jours. Ils sont de nature amicale, professionnelle ou carrément importune. Ce n’est pas toujours simple de les différencier, et vous avez tout à fait raison de vous méfier des liens et des pièces jointes qu’ils contiennent.

« L’hameçonnage est une escroquerie par courriel dont la menace demeure bien réelle, et les cybercriminels ne cessent de raffiner leur approche sur ce plan, nous dit Shelly Smith de Telus Averti. Ces malfaisants sont d’ailleurs nombreux à s’infiltrer dans votre vie personnelle au moyen d’un simple lien ou d’une pièce jointe. »

Bien sûr, vos collègues et amis peuvent vous envoyer des liens. Toutefois, il ne faut jamais cliquer sur un lien ou accepter un téléchargement sans en connaître l’expéditeur. Vous hésitez? Optez pour la prudence et ne cliquez pas sur les liens. Aussi, n’envoyez jamais d’argent à une personne ou à une adresse inconnue.

2. Fortifiez vos mots de passe.

Vous utilisez des dizaines de mots de passe. Qui n’est pas tenté d’en choisir un facile à retenir et de l’utiliser à répétition? Mais attention : les fraudeurs pourraient en faire leurs choux gras.

Pour éviter le piratage, créez des mots de passe différents. Fortifiez-les en leur ajoutant des chiffres et d’autres caractères spéciaux, ainsi qu’une combinaison de lettres majuscules et minuscules. N’employez jamais de mots ou de phrases faciles à deviner (noms de petits-enfants ou d’animaux de compagnie, équipes de sport, etc.). Vous avez peur de vous y perdre? Utilisez un gestionnaire de mots de passe sur votre ordinateur ou sur votre téléphone intelligent.

3. Magasinez intelligemment.

De nos jours, on peut tout acheter en ligne. Toutefois, sur Internet comme dans la vraie vie, certains vendeurs tenteront d’exploiter une possible naïveté.

« N’achetez qu’auprès de marchands de confiance. Vous n’avez jamais fait affaire avec ce marchand? Vous ne trouvez pas d’information à son sujet sur les sites d’évaluation de tiers? Alors, passez votre chemin et visitez une autre boutique », conseille Shelly Smith. Aussi, il est préférable d’utiliser des services qui vérifient la validité des fournisseurs et qui sont dotés d’outils de protection intégrés.

En suivant ces quelques conseils, vous protégerez votre argent concrètement et virtuellement. Vous êtes maintenant prêt pour une virée des magasins!