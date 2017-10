Prendre en main ses finances pour être en meilleure santé

Chaque année, de plus en plus de Canadiennes et de Canadiens ont de la difficulté à satisfaire leurs obligations financières. Bon nombre d’entre eux ne disposent d’aucun fonds d’épargne d’urgence et ont des dettes élevées. En fait, les ménages canadiens consacrent maintenant moins de revenus à l’épargne que jamais auparavant. Le ratio de la dette par rapport au revenu disponible des ménages canadiens a atteint un nouveau sommet.

Quelle que soit la forme de la dette, qu’il s’agisse de carte de crédit, de prêt aux étudiants, de prêt hypothécaire, de loyer, de marge de crédit ou de paiements de voiture, l’endettement peut être une source énorme de stress.

En plus de l’inquiétude et de l’anxiété, le stress élevé causé par les dettes peut se manifester physiquement par des ulcères et des problèmes digestifs, par de l’hypertension artérielle ou une augmentation de la fréquence cardiaque. L’endettement peut même affecter votre mémoire, votre sommeil, votre humeur et votre système immunitaire. Le stress financier chronique peut également entraîner un taux d’absentéisme plus élevé et une moins bonne performance au travail, et même causer (ou aggraver) des problèmes d’anxiété, voire de dépression.

Si vous faites partie des nombreux Canadiennes et Canadiens aux prises avec des dettes, il existe des ressources pour vous aider. Avant de commencer à dépenser pour le temps des Fêtes, prenez vos finances en main afin de réduire le stress quotidien et de vivre une vie plus saine.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) offre des renseignements, des outils et des ressources qui peuvent vous aider à atteindre un certain bien-être financier, à vivre selon vos moyens, à gérer votre argent si vous êtes aux études, à apprendre aux enfants à gérer l’argent et à connaître vos droits et responsabilités en matière de finances.

Vous pouvez également consulter la Base de données canadienne sur la littératie financière pour connaître les ressources disponibles et les événements offerts dans votre collectivité.

Pour en savoir davantage, visitez canada.ca/sinformer-cest-payant.