Les ventes de logements ont fortement progressé au Canada en février

Les ventes de logements ont fortement augmenté en février par rapport au même mois l’an dernier, pendant lequel elles avaient atteint leur plus faible niveau en une décennie pour un mois de février, a indiqué lundi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

Cependant, un économiste principal de la Banque TD, Brian DePratto, a souligné que les conditions avaient changé en raison de l’épidémie de COVID-19 et qu’il s’attendait à ce que le marché ralentisse considérablement à court terme, ou qu’il se replie. « Cela dit, les ventes sont bien positionnées pour montrer une forte reprise une fois que l’impact du virus se sera dissipé, aidées par un environnement de taux d’intérêt ultra-bas », a écrit M. DePratto dans un rapport. « Avec des marchés de la revente généralement tendus, nous nous attendons à un rebond de l’activité commerciale qui entraînera une forte croissance des prix une fois que la COVID-19 sera chose du passé. »

Les taux hypothécaires ont baissé ces derniers jours, dans la foulée des baisses de taux opérées par la Banque du Canada. La banque centrale a abaissé son taux directeur à deux reprises pour le ramener à 0,75 % et a indiqué qu’elle était prête à apporter de nouveaux changements, au besoin, pour soutenir la croissance économique et maintenir l’inflation le plus près possible de sa cible. Les ventes de février, qui profitaient d’une journée supplémentaire en raison de l’année bissextile, ont augmenté de 26,9 % par rapport au même mois l’an dernier. Les ventes ont dépassé les niveaux de l’an dernier dans environ 80 % de tous les marchés locaux, y compris tous les grands centres urbains du pays, a précisé l’ACI.

D’un mois à l’autre, les ventes en février ont augmenté de 5,9 %, stimulées par un bond de 15 % dans la région du Grand Toronto. Le nombre de logements nouvellement inscrits à la vente a augmenté de 7,3 % en février, par rapport à janvier. De son côté, le prix moyen national des maisons vendues le mois dernier a augmenté de 15,2 % par rapport à l’an dernier, pour atteindre 540 000 $. En excluant le Grand Vancouver et le Grand Toronto, le prix moyen national était d’environ 410 000 $, en hausse de 10,5 %.

Crédit photo: Archives.