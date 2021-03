Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont 4 fois plus coûteuses que les autres

L’hospitalisation d’un patient en raison de la COVID-19 coûterait presque quatre fois plus cher que la moyenne des autres séjours hospitaliers, révèle une récente analyse de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Le coût moyen d’une hospitalisation en lien avec la COVID-19 est estimé à 23 000 $, contre 6 000 $ pour un séjour engendré par d’autres problèmes médicaux. Ces montants n’incluent toutefois pas les salaires des médecins. Les hospitalisations causées par la COVID-19 sont plus dispendieuses en moyenne, car elles impliquent souvent un séjour prolongé, des interventions médicales additionnelles, et beaucoup plus de ressources, dont du personnel, de l’équipement comme des respirateurs, des tests et des médicaments, a expliqué en entrevue Nathalie Robertson, gestionnaire aux normes et informations financières à l’ICIS. Les hospitalisations ont été comptabilisées dès qu’un patient passait au moins une nuit à l’hôpital.

Le séjour aux soins intensifs d’un patient atteint de la COVID-19 est par ailleurs beaucoup plus coûteux que celui d’une personne infectée qui n’aura pas besoin d’y être soignée: il est estimé à 50 000 $ en moyenne, par rapport à 15 000 $. L’ICIS a compilé ces plus récentes statistiques sur les hospitalisations auprès des provinces et des territoires _ mais pas du Québec, qui n’a pas transmis ses données _ à l’aide deux sources, soit une banque de données cliniques transmises par les hôpitaux et une autre sur les « coûts par patient » provenant des différents ministères de la Santé, a expliqué Mme Robertson. Avec ces données, l’ICIS estime que le coût des hospitalisations dues à la COVID-19 au Canada (Québec et Île-du-Prince-Édouard exclus) a dépassé les 317 millions $, pour près de 14 000 hospitalisations entre janvier et novembre 2020.

Durant cette même période, les provinces et territoires participants ont déclaré plus de 85 000 visites aux services d’urgences liées à la COVID-19. Les patients qui souffraient d’une autre condition médicale en plus de la COVID-19, comme le diabète ou une maladie pulmonaire, ont été en moyenne hospitalisés plus longtemps: 21 jours par rapport à 11 jours pour ceux sans comorbidité. Leur taux de décès à l’hôpital a aussi été plus élevé: 28 % contre 13 %. L’ICIS dit avoir réalisé ce rapport pour aider les gestionnaires des systèmes de santé à prendre des décisions et à planifier les ressources hospitalières. Il donne une idée de l’utilisation des ressources et aide à comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les patients et les hôpitaux, a soulevé Mme Robertson.

