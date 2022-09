Le taux de propriété a diminué au Canada, selon le recensement de 2021

Le taux de propriété est en baisse au Canada, et les millénariaux étaient moins susceptibles de posséder une maison en 2021 qu’en 2011, selon les nouvelles données du recensement de Statistique Canada.

En 2011, le taux de propriété se trouvait à un sommet historique de 69,0 %, mais il avait chuté à 66,5 % en 2021. La baisse des taux d’accession à la propriété entre 2011 et 2021 a été la plus importante chez les jeunes Canadiens, le taux passant de 44,1 % à 36,5 % chez les personnes âgées de 25 à 29 ans. Les Canadiens âgés de 30 à 34 ans ont connu une baisse similaire, mais légèrement plus faible, de l’accession à la propriété, leur taux passant de 59,2 % à 52,3 %. Pendant ce temps, le taux de location a augmenté. Selon Statistique Canada, le nombre de ménages locataires a augmenté plus du double du taux de ménages propriétaires entre 2011 et 2021.

L’agence fédérale souligne que les nouveaux logements sont plus susceptibles d’être occupés par des locataires, ce qui fut le cas pour 40,4 % des nouvelles constructions entre 2016 et 2021. La proportion des copropriétés dans l’ensemble des habitations continue d’augmenter, la plupart étant construites dans les grandes villes. Les nouvelles données indiquent également que les frais de logement mensuels ont augmenté plus rapidement pour les locataires que pour les propriétaires au cours de la dernière période de recensement.

Les frais de logement mensuels médians du logement pour les locataires ont bondi de 17,6 % entre 2016 et 2021, dépassant l’inflation. En effet, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,5 % au cours de la même période. Pour les propriétaires, les frais mensuels médians ont augmenté de 9,7 %. L’abordabilité du logement s’est en fait améliorée en 2021, mais un locataire sur cinq dépense toujours plus de 30 % de son revenu en frais de logement.

Selon Statistique Canada, l’amélioration de l’abordabilité a été la plus prononcée pour les locataires à faible revenu et elle peut être largement attribuée aux soutiens du revenu temporaires liés à la COVID-19.

Crédit photo: Archives.