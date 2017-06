Aurèle Thériault sauve des vies à sa façon

La générosité se manifeste de plusieurs façons. Aurèle Thériault, de Caraquet, contribue au mieux-être de la société en participant aux collectes de sang. L’homme âgé de 75 ans a récemment donné du sang pour la 135e fois de sa vie.

Aurèle Thériault a donné du sang pour la première fois il y a près de 55 ans. Il travaillait alors dans un hôpital à Toronto.

«Les employés étaient invités à donner du sang, alors j’ai décidé d’y aller.»

Depuis ce temps, il a toujours continué de participer aux collectes de sang.

«Aujourd’hui, il pourrait avoir un accident. On y pense pas souvent, mais la victime hospitalisée pourrait avoir besoin plusieurs transfusions sanguines dans une journée. Ils vont le prendre où ce sang?»

Selon Peter MacDonald, directeur des relations avec les donneurs pour la région Atlantique chez la Société canadienne du sang, M.Thériault a raison d’être fier de ses accomplissements.

La Société canadienne du sang reconnaît la générosité des donneurs et leurs contributions sont soulignées à différentes étapes. Après 100 dons, les donneurs reçoivent une carte or. À 150, ils reçoivent une carte platine.

Après 200 dons, ils obtiennent une carte de donneur assidu. «C’est certainement impressionnant», dit M.MacDonald.

M.Thériault espère donner du sang au moins 150 fois dans sa vie.

«J’ai toujours trouvé qu’il était important de faire société. Je trouve ça important d’aider les autres.»

D’après la Société canadienne de sang, une personne sur deux au Canada aura un jour besoin d’un don de sang ou connaît quelqu’un qui en aura besoin. En 2016, environ 650 000 personnes ont profité des produits et services de l’organisme.

Moins de collectes à Caraquet

Le conseil municipal de Caraquet souhaite rencontrer des représentants de la Société canadienne du sang prochainement. Le nombre de collectes de sang à Caraquet sera réduit.

«Avant, il y avait deux collectes par année. Nous avons été avisés qu’il y a en aurait seulement une à Caraquet. On dit qu’il y a un besoin important de sang, alors on se demande pour quelle raison ils ont décidé de faire ça. Est-ce que c’est en raison de coût? Les gens donnent-ils moins de sang? On veut les rencontrer pour les convaincre de l’importance de venir deux fois par année à Caraquet», dit Kevin Haché, maire de Caraquet.

Selon Peter MacDonald de la Société canadienne du sang, les critères d’admissibilité au don de sang ont été modifiés en 2016. Auparavant, les donneurs masculins et féminins avaient droit de donner du sang tous les 56 jours. Depuis l’an dernier, les femmes doivent respecter un délai de 84 jours entre chaque don de sang.

«C’est pour éviter les risques d’une carence en fer.»

À compter de cette année, les collectes de sang vont se poursuivre dans la Péninsule acadienne, mais en alternance entre Caraquet et Shippagan. La plus récente collecte a eu lieu à Caraquet à la fin avril. La prochaine aura lieu à Shippagan dans quelques semaines. Sa population étant plus grande, Tracadie continuera d’accueillir des collectes tous les 56 jours.