Le parcours fascinant du père Léon Robichaud

Une enfance chahutée, un éveil à la foi, des prêches à l’étranger… Le parcours du père Léon Robichaud impressionne une résidante de Shippagan. Elle vient d’écrire sa biographie, qui sera mise en vente le mois prochain.

Elda Vienneau et le père Léon Robichaud à Shippagan se sont rencontrés il y a plus d’un an.

«Il avait besoin d’une secrétaire pour lui faire divers travaux. Je suis une ancienne secrétaire de direction à la retraite. Je lui ai proposé de les lui faire.»

Au fil de leurs rencontres, les deux ont tout naturellement jasé de leurs vies respectives.

«Son parcours m’a fascinée. Je le trouve très intéressant», confesse-t-elle.

L’idée lui est alors venue d’écrire sa biographie. Quand Elda Vienneau lui en a parlé, le père Robichaud s’est montré réticent.

«J’avais publié huit livres. J’en avais fini avec l’écriture. Je ne voulais pas m’embarquer là-dedans.»

L’homme d’Église s’est finalement laissé convaincre. Dans Histoire d’une vie itinérante, à paraître début juillet, il aborde ses années de sacerdoce, ses missions au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Sous forme de questions-réponses découpées par chapitre, le récit évoque des pans personnels de son existence, par exemple son célibat. Il raconte également ses blessures d’enfance.

«J’ai été confronté très tôt à la souffrance. Mon père était alcoolique. J’ai vu ma mère prisonnière de ses chaudrons.»

L’exercice de la biographie s’est révélé plus éprouvant qu’il ne le croyait. Le père Léon Robichaud l’a vécu comme une thérapie.

«Au fur et à mesure, la mémoire me revenait. Mais je ne suis pas amer, les difficultés m’ont fait grandir.»

Le personnage central de ce livre considère s’être dévoilé comme jamais il ne l’avait fait auparavant.

«J’ai essayé d’être authentique. Je veux livrer un message, montrer qu’on peut dépasser ses blessures et réussir sa vie. À condition de rester fidèle à soi-même. Mes blessures n’ont rien d’exceptionnel, d’autres les portent en eux aussi.»

Le père Robichaud et Elda Vienneau lanceront leur livre dimanche 9 juillet, à 14h, en l’église de Lamèque. L’animation musicale sera assurée par Donat et Émé Lacroix.

La biographie Histoire d’une vie itinérante est publiée aux éditions Rapido Livres.

«Un pied dans l’église, un pied dans la rue»

Le père Léon Robichaud a écrit plusieurs ouvrages. Pour Elda Vienneau, il s’agissait d’une première expérience.

«J’ai trouvé ça enrichissant. Et ça m’a permis de mieux connaître le père Robichaud.»

Tous les deux sont fiers du résultat de leurs entretiens.

«Le livre est conforme à ce que j’espérais. Bien sûr, quand je l’ai eu entre les mains pour la première fois, j’ai ressenti une grande émotion», poursuit-elle.

Le titre – Histoire d’une vie itinérante – ils l’ont choisi tous les deux.

«Il reflète bien ce qu’a été ma vie: un pied dans l’église, un pied dans la rue au plus près de la souffrance humaine.»