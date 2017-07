Mélanie LeBlanc, sur les traces de ses ancêtres à Grand-Pré

La comédienne et chanteuse Mélanie LeBlanc incarne une histoire qui ressemble drôlement à celle de la mythique Évangéline. Quand elle entre dans la peau de Josette LeBlanc, famille fondatrice de Grand-Pré, elle a le sentiment de revivre les émotions des Acadiens touchés par la Déportation.

Cet été pour la première fois, le lieu historique national de Grand-Pré offre des expériences artistiques qui sont en quelque sorte des récits qui parcourent l’histoire de l’Acadie et de la vie à Grand-Pré. La comédienne, auteure et cinéaste, Anika Lirette, qui avait réalisé le documentaire Grand-Pré Écho de l’UNESCO en 2012 assure la direction artistique de la Société de promotion Grand-Pré. Parmi ces récits, il y a celui de Marie-Joseph LeBlanc, alias Josette LeBlanc, incarné par Mélanie LeBlanc. Celle-ci se sent choyée de pouvoir jouer le rôle de son ancêtre. Celle qui a joué dans plusieurs spectacles musicaux et qui est même l’une des interprètes pressenties pour le rôle de Mary Poppins au Théâtre Capitol, incarne pour la première fois un personnage qui a déjà existé.

«Elle est née en 1714 à Grand-Pré. Ses grands-parents ont été les premiers à s’établir à Grand-Pré et c’est quelqu’un qui a vécu la Déportation pour vrai. Elle a été séparée de son mari pendant la Déportation. Ils n’étaient pas sur le même bateau et ils ne se sont jamais revus. C’est comme une vraie Évangéline», a partagé Mélanie LeBlanc.

Elle présente son spectacle qui allie monologue et chansons dans l’Église de Grand-Pré. C’est son personnage qui raconte son histoire en intégrant quelques folklores et une pièce de soeur Claudette Melanson et un extrait de Grand-Pré d’Angèle Arsenault.

«C’est incroyablement fort de pouvoir raconter cette histoire aux visiteurs. Il y a des Acadiens qui connaissent l’histoire, mais de la raconter à la première personne comme si c’était un esprit qui venait, c’est émouvant. C’est comme s’ils étaient là et qu’ils nous encourageaient à raconter leurs histoires.»

Avant d’entrer en scène, elle s’imprègne de son personnage avec qui elle partage peut-être une partie de son ADN. Sur le site de Grand-Pré, on peut voir la liste des hommes qui ont été enfermés dans l’église, le 5 septembre 1755, pour recevoir l’ordre d’expulsion. On y retrouve, entre autres, le nom du mari de Josette LeBlanc, Joseph Meunier.

Mélanie LeBlanc présente ce spectacle pendant tout le mois de juillet, à raison de quatre fois par semaine. En août, c’est Elyse Delaney qui lui succédera pour incarner le personnage de Jeanne Dugas.

Le site plus animé que jamais

Pour créer ce spectacle, comme les autres récits, les créateurs ont mené plusieurs recherches de concert avec les historiens. Anika Lirette a créé, écrit et mis en scène les cinq expériences originales et authentiques. Pour créer les œuvres, celle-ci a recruté quatre comédiens du Nouveau-Brunswick et quatre comédiens de la région de Grand-Pré. Parmi les activités, on retrouve une grande marche mettant en vedette sept personnages historiques qui ressemble un peu à une pièce de théâtre ambulant. Tout est bilingue et la directrice artistique y tenait afin que les Français comme les Anglais puissent vivre la même expérience. Un spectacle familial de marionnettes, Voyage et Village, figure aussi à la programmation. Annie LaPlante du Nouveau-Brunswick est l’une des marionnettistes.

«C’est à propos de l’esprit du village parce que Grand-Pré, ce n’est pas seulement la Déportation. Ça représente toute l’identité qui a été créée avant. Dans le fond, c’est où est née l’identité acadienne. En tant que directrice artistique, j’aime beaucoup amener les gens à réfléchir plus loin que juste les faits historiques, comme sur la valeur de travailler en communauté et le sentiment d’appartenance. C’est toujours aussi pertinent aujourd’hui.»

Anika Lirette a travaillé pendant plusieurs mois à l’écriture de ces spectacles.

«J’ai plongé dans l’histoire, dans l’écriture et dans la composition des personnages. Je ne peux pas créer un personnage si je ne sais pas qui sera la personne avec qui je vais travailler.»

Parmi les comédiens du Nouveau-Brunswick à Grand-Pré cet été, on retrouve aussi Jesse LaPointe et Samuel Landry. Les activités ont été lancées le 1er juillet. La directrice artistique souligne que cela s’avère un grand succès. Ils ont réussi à apporter de la vie au lieu historique. Les responsables de la Société de promotion Grand-Pré évaluent maintenant la viabilité du projet à long terme.