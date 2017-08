Trois jeunes femmes de la Péninsule acadienne couronnées Miss Maritime

Monica DeGrâce LeBlanc de Nigadoo , Mireille Carrier( Diane Doucet) de Nigadoo ainsi que Bianca Lagacé de Madran, ont respectivement remporté les titres de Miss New Brunswick Collegiate 2018, Miss New Brunswick Jr High et Miss élégance .

L’évènement Ms, Miss et Miss Teen Maritime prenait place au centre arts et culture de Dieppe, du 27 au 29 Juillet.

Les organisateurs du concours prennent bien soin de préciser que l’évènement n’est pas un concours de beauté, que c’est avant toute chose un programme de bourses d’études et que les participantes sont jugées sur la personnalité et l’intelligence.

Ainsi Monica DeGrâce LeBlanc de Nigadoo représentait la région de la Baie des chaleurs dans la catégorie Collegiate.

Monica pourra représenter la province du Nouveau Brunswick dans la catégorie collegiate au Pageant Miss America.

Mireille Carrier( Diane Doucet) de Nigadoo est donc devenu pour sa part Miss New Brunswick Jr High.

Mireille pourra représenter sa catégorie au pageant Miss America.

Bianca Lagacé de Madran est devenu pour sa part Miss élégance et elle a été choisi first runner up dans la catégorie Collegiate.

Félicitation aux trois représentantes de notre région qui nous ont fait honneur.

Monica et Bianca – Gracieuseté

Photo de couverture: Monica et Mireille – Gracieuseté