Fêter l’Acadie dans la capitale nationale

Alors que l’Acadie bourdonnait avec des tintamarres et des concerts, à plusieurs centaines de kilomètres de là, la communauté acadienne de la région d’Ottawa fêtait, elle aussi, le 15 août. Sous la bannière de Canada 150, cette initiative était organisée par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’Association acadienne de la région de la capitale nationale.

Le tout commença sur la colline du Parlement où des centaines de drapeaux acadiens flottaient. Comme partout, les visages étaient peinturées et les enfants portaient des costumes fait maison. La cacophonie du tintamarre tourna les têtes à travers le Marché By, tout le long du pont Jacques-Cartier et jusqu’au site de MosaïCanada à Gatineau.

Comme de raison, il y avait un concert pour fêter cette journée si particulière. Pour autant, bien qu’il y est un concert dans la région d’Ottawa tous les ans pour célébrer le 15 août, celui de cette année était incroyable. Animé par Joey Robin Haché, les spectateurs ont pu voir Roch Voisine, Kevin Parent, Patsy Gallant, Lulu Hugues, Étienne Fletcher et plusieurs autres. On se serait cru à Dieppe ou Caraquet tellement l’énergie était électrique.