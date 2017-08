Migrer à Ottawa : une réalité acadienne

La foule qui se rassembla pour faire un tintamarre de la Colline du parlement d’Ottawa jusqu’au parc Jacques-Cartier de Gatineau était considérable. La fierté acadienne, il était évident, est bel et bien vivante à l’extérieur des Maritimes. Mousser cette fierté dans la région d’Ottawa est une des raisons d’être de l’Association acadienne de la région de la capitale nationale (AARCN).

Marie-Hélène Eddie, membre de l’AARCN et résidente de la région depuis 2008, était dans la foule. Il est évident qu’elle n’est pas la seule acadienne à habiter la région. « Beaucoup d’acadiens se retrouvent à Ottawa, soit pour faire des études postsecondaires de deuxième cycle en français, soit pour travailler avec le gouvernement, » constate Eddie. « Ça me frappe toujours de voir à quel point il y en a beaucoup qui pensent qu’ils sont ici temporairement. Ils ont hâte de retourner en Acadie. Et, effectivement, il y en a beaucoup qui retournent après 5 ou 10 ans. Mais, en même temps, il y en a qui s’installent ici pour de bon. »

Le rôle que s’est donné l’AARCN est de rassembler les acadiennes et les acadiens dans la région par l’entremise d’activités sociales. Il y a une sortie à une cabane à sucre au printemps, une épluchette de blé d’inde à l’automne, ce que Marie-Hélène appelle des “5 à tard” et, bien sûr, une célébration du 15 août à tous les ans.

Avec cette communauté qui la rattache à l’Acadie, une grande quantité de francophones sur les deux côtés de la rivière et des opportunités qui n’existent pas toujours dans les Maritimes, Ottawa s’avère très intéressant pour plusieurs. De plus en plus, c’est le cas pour Marie-Hélène. « D’une chose à l’autre je me suis pas mal établi à Ottawa. Je suis toujours entre les deux. Je m’ennuie de chez moi et j’ai tendance à un peu idéaliser l’Acadie mais je me souviens aussi qu’il y a des raisons pourquoi les gens partent. Il y a des opportunités que je n’aurais pas en Acadie que j’ai ici. J’ai une belle vie à Ottawa. »

Cette belle vie, il faut noter, peut facilement se passer en français. Évidemment, le côté de Gatineau est majoritairement francophone. Mais du côté d’Ottawa et dans presque toute la région à l’est de la Colline du parlement, il y a de grandes communautés franco-ontariennes ce qui veut dire des écoles, des emplois et des services en français. Selon Marie-Hélène, pour les gens avec des tendances politiques, il n’est pas rare que les acadiens se greffent aux causes franco-ontariennes et québécoises. Sur le côté de l’Ontario ceci veut dire la revendication pour une université entièrement francophone et non bilingue ainsi que des efforts pour que la ville d’Ottawa devienne officiellement bilingue.

« Les acadiens voyagent beaucoup, » dit Eddie. « Ma famille est éparpillée partout au Canada. Ça va un peu de soi. Les gens, je pense, acceptent que leurs enfants partent pour des emplois ou les études. C’est un peu notre réalité. »