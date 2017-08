Un train miniature attire la curiosité des petits et des grands

Donald McGinn voulait enchanter les enfants à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Ce citoyen de Nigadoo s’est donc inspiré du dessin animé Thomas the Tank Engine pour fabriquer un train miniature en bois, qui attire la curiosité des petits et grands depuis le début de l’été.

Habitué à travailler le bois dans son atelier, Don McGinn avait en tête depuis quelques années de se lancer dans ce projet, mais il le repoussait toujours à plus tard.

Finalement, l’hiver dernier, il a pris ses outils et ses planches pour concrétiser son idée. Il faut dire qu’il s’y connaît en bois puisque c’est un garde-forestier à la retraite. C’est en quelque sorte sa contribution aux célébrations du 150e du Canada.

«Je n’ai pas comptabilisé le nombre d’heures que j’ai passé là-dessus parce que c’était une heure ou deux de temps à autre, mais ça a duré tout l’hiver. Je l’ai peinturé au printemps et je l’ai mis à l’emplacement où il est, un peu avant le 1er juillet», explique celui qui a officié comme maire de Nigadoo durant trois mandats, de 1988 à 1995.

M. McGinn a conçu son œuvre, en exposition sur sa propriété rue du Moulin, juste à la sortie de l’autoroute 11 à Nigadoo, particulièrement pour faire plaisir aux enfants.

«C’est un attrait pour les petits qui peuvent venir y jouer ou se faire prendre en photos sur le train. Il y en a beaucoup qui sont venus avec leurs parents ou leurs grands-parents. Ils s’amusent et ça me fait plaisir de les voir l’apprécier. C’était l’idée en arrière de ça.»

«Des enfants qui s’appellent Thomas ont eu l’occasion de s’arrêter ici, donc ils sont doublement heureux de voir que le train portent leur prénom», se réjouit-il.

Il a tout fait lui-même, y compris les roues. Il construit des horloges, des petits trains en bois et autres œuvres depuis très longtemps, pour les vendre lors d’événements locaux d’artisanat, mais il ne s’était jamais aventuré dans une tâche de cette envergure.

Sa fille a fait la promotion du produit fini sur les médias sociaux, suscitant bien de la curiosité. L’Acadie Nouvelle a croisé chez lui d’anciens voisins, qui habitent en Colombie-Britannique. Ils ont profité de leur passage dans la région pour saluer les McGinn et voir la locomotive dont ils avaient entendu parler sur Facebook.

Le soir, on ne peut pas la manquer non plus puisqu’elle est éclairée. D’abord décorée pour les festivités canadiennes, elle a revêtu depuis peu les couleurs de l’Acadie.

Originaire de Fredericton, Don McGinn, a appris le français avec son épouse qui est acadienne et en suivant des cours à Memramcook. Le couple réside à Nigadoo, municipalité majoritairement francophone, depuis 1963. D’ailleurs en cette année qui constitue le 50e anniversaire d’incorporation du village, il a reçu, au même titre que les anciens maires, une plaque de reconnaissance et la clé symbolique de la municipalité.