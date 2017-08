Cancer: des jeunes survivants participent à un camp

Les survivants et leurs proches, le weekend dernier, au camp familial Good Time. - Photo contribution

Sept jeunes survivants du cancer et leurs proches ont vécu des moments hors de l’ordinaire, le weekend dernier à Grand Lake, alors qu’ils ont participé au camp familial Good Time organisé par le volet néo-brunswickois de la Société canadienne du cancer.

L’événement bilingue a été présenté au camp Kiwanis de Grand Lake, à environ 50 km à l’est de Fredericton, a réuni une trentaine de personnes. Mis au défi par des animateurs dynamiques, les jeunes et leurs familles ont pris part à une série d’activités.

Ils ont notamment fait du canoë, du tir à l’arc et du bricolage, en plus de profiter d’une piscine et de participer à une chasse aux fantômes. Ils ont aussi pu prendre part à une réplique de l’émission La guerre des clans.

Depuis 29 ans, la Société canadienne du cancer accueille des enfants survivants au camp familial Good Time. C’est toutefois la première fois que l’organisme présentait un événement réservé aux survivants et à leur famille.

Sur son site web, la Société canadienne du cancer explique que le camp familial Good Time a été «a été spécialement conçu pour les familles qui ne se sentent pas prêtes à participer à un camp d’une semaine.»

Les survivants du cancer et leurs proches ont pu participer aux activités qui leur plaisaient. Des occasions de socialisation pour les parents ont aussi été organisées, lit-on sur le site de la Société.