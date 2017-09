Voyager sur un dix cents

La piqûre des voyages, ce désir de voir tous les coins du monde et ce bien avant l’âge de la retraite, affecte de plus en plus d’acadiennes et d’acadiens. Mais chez les moins de 40 ans, le surplus fiscal abonde rarement alors comment voyager sans mettre un hypothèque sur son futur? C’est ce que Christine Babineau et Janie Robichaud, natives de Dieppe, découvrent depuis au-delà d’une décennie.

Par l’entremise de leur blog – The Dime Travellers – Christine et Janie documentent leurs expériences et offrent des conseils. Tu songes à visiter le Guatemala mais tu veux savoir si tu devrais éviter la saison pluvieuse? Tu rêves de la Thaïlande mais tu ne sais pas quelle région choisir? T’aimerais aller en Europe mais t’as entendu dire que c’est hyper dispendieux? Comme elles se concentrent sur le voyage abordable qui est tout de même confortable et sécuritaire, Christine et Janie ont des réponses pour vous. Et tout ça d’une perspective canadienne, voir acadienne!

“Nous voulons voyager le plus longtemps et à moindres de coûts,” dit Christine. ”Souvent c’est un avantage car, par exemple, quand tu n’es pas dans les gros hôtels, tu découvres le vrai pays, tu goûtes de la vrai nourriture. Globalement, tu te retrouves vraiment dans la culture de la place.”

Preuve à l’appui, Christine part pour un voyage de 6 mois début janvier. Elle ira en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Chine pour enfin retrouver Janie en Suisse, au Portugal, en Hongrie et en Croatie. Ces choix de pays sont stratégiques. Par exemple, à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, il est possible d’avoir une belle chambre avec air climatisée pour 12$ la nuit par personne.

Mais il y a un hic : le coût des envolées ne vient-il pas tout gâcher? Encore, l’expertise de Christine et Janie vient sauver le portefeuille. Elles recommandent de suivre des sites comme YHZ Deals et YUL Air. Halifax à Hong Kong pour 632$ aller-retour? Pour le prochain mois c’est tout à fait possible!

Pour s’inspirer de Christine et Janie, visite The Dime Travellers ou suis-les sur Instagram (@thedimetravelers et @easterncanadaliving).