Joani Leclair est la nouvelle Miss Teen Canada

La nouvelle Miss Teen Canada 2018 est une jeune acadienne du Restigouche. Le week-end dernier, Joani Leclair, de Dundee, a été couronnée lors de la grande finale à Laval, au Québec.

La finale a été précédée d’une semaine d’activités. Pendant cette semaine, les juges évaluent les participantes en se basant sur certains critères, dont la participation, l’attitude et personnalité, l’esprit de camaraderie et l’esprit d’équipe. Cette partie équivaut à 50% du pointage final. Un autre 35% est attribué lors de la finale et les participantes peuvent récolter jusqu’à 15% avec un vote du public.

Le début de son séjour à Laval était d’autant plus spécial puisqu’il coïncidait avec le 17e anniversaire de naissance de l’élève de la 11e année à l’école secondaire Aux Quatre Vents à Dalhousie.

«On est arrivé le 28 février, le jour de ma fête, alors c’était vraiment spécial», raconte l’adolescente.

Joani Leclair n’en était pas à sa première expérience dans une compétition du genre. À l’âge de 13 ans, elle s’est inscrite dans un concours local.

«J’étais en 7e année et j’étais vraiment gênée, mais je l’ai fait. Le monde était tellement surpris que Joani, la petite fille gênée, voulait participer. Ça m’a beaucoup aidé à avoir plus de confiance en moi.»

C’est cette expérience qui l’a amené à prendre part au «pageant» du Festival de la Rivière à Eel River Crossing en 2017. Elle a remporté les prix de 1re Princesse et de Mlle Personnalité. Elle a eu envie de continuer.

«Je n’avais pas envie de m’arrêter là, je voulais aller un peu plus loin, alors je me suis inscrite à Miss Teen Canada. Je ne pensais pas gagner ou rien, pour moi, je me sentais gagnante simplement en y allant.»

Une semaine après son couronnement, Joani Leclair est encore sous le choc, mais ce sont surtout les bons souvenirs qui lui restent en tête.

«Les personnes là-bas étaient tellement gentilles et elles ont tellement de belles personnalités. Personnellement, c’était vraiment une belle expérience de pouvoir rencontrer tout le monde.»

Puisqu’elle a remporté le concours de Miss Teen Canada, Joani Leclair peut maintenant se qualifier à des compétitions de plus grande envergure.

«Je n’ai pas encore décidé lequel je veux faire. Je vais peut-être participer à Miss Teenager Univers.»

En attendant de prendre sa décision, elle entend mener des projets dans sa communauté.

«J’ai créé un sondage pour voir où il y aurait de l’intérêt.»

Joani Leclair n’est pas la première femme du Restigouche à se démarquer à cet événement. En 2015, Dominique Doucette, de Campbellton, a été couronnée Miss Canada, un concours organisé en parallèle à Miss Teen Canada. Quelques mois plus tard, elle a remporté le titre de Miss Teenager Universe au Panama.