Le nom « Trump » retiré d’une tour de Toronto

Les nouveaux propriétaires du Trump International Hotel et Tower de Toronto ont conclu un accord pour retirer le nom « Trump » de l’immeuble.

JCF Capital affirme s’être entendu avec Trump Hotels pour acheter les contrats de gestion de l’immeuble pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

La soumission commune de Juniper Capital Partners et Cowie Capital Partners a été retenue pour les 211 chambres d’hôtel, les 74 appartements et la plupart des espaces commerciaux, de détail et autres pièces.

Bien que la marque Trump ait été affichée sur la façade de l’édifice du centre-ville, l’empire Trump n’a jamais possédé l’immeuble, ce qui a mené à une longue bataille juridique.

Les représentants des deux entreprises affirment que leur relation a été fructueuse et qu’elles pourraient travailler ensemble à l’avenir.