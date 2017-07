La chanson à succès « Despacito » bannie des ondes en Malaisie

La Malaisie a banni la chanson à succès « Despacito » des ondes de la radio et de la télévision d’État. Il risque toutefois d’être bien difficile pour les autorités locales de contrer la vague de popularité record de la chanson.

L’interdiction ne s’appliquera pas aux diffuseurs privés ou à YouTube, ni aux services de diffusion en continu qui ont contribué à faire connaître le morceau.

Le ministre malaisien des Communications, Salleh Said Keruak, a indiqué que « Despacito » avait été interdite en raison de plaintes du public selon lesquelles ses paroles sont obscènes.

Le ministre a précisé à l’Associated Press qu’un remixage de la chanson auquel Justin Bieber a contribué n’est pas touché par l’interdiction.

Selon les informations rapportées par des médias locaux, M. Salleh aurait en outre dit que les stations de radio privées devraient censurer le morceau de leur propre chef afin de respecter la culture malaisienne.

La chanson en espagnol des artistes portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee est sortie en janvier. L’originale et son remixage sont devenus cette semaine les morceaux les plus écoutés de tous les temps sur les services de diffusion en continu, cumulant plus de 4,6 milliards d’écoutes.

Le record était auparavant détenu par Justin Bieber pour sa chanson « Sorry », sortie en 2015.