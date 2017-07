Tu sais que tu viens de Memramcook si…

1. Ton nickname qui se retrouve dans La toune du nickname de George Belliveau.

2. Tu t’es déjà baigné et parqué au Moulins des Macs. Tu as peut-être même été te parquer au pont de Rockland, le 3e plus long pont couvert au monde avant qu’il ne s’effondre en 1972.

3. Ta maison ainsi que celles de tes amis donnent sur une magnifique vue de la vallée ou de ses rivières. De plus, avec seulement 26 habitants par km carré, tu as de l’espace pour respirer.

4. Tu te souviens des temps où il y avait les frolics en-haut du ruisseau et les bonfires au pit à Mac.

5. Tu connais tous les croches des 143 kms de routes qui se trouvent dans la vallée.

6. Tu t’es déjà promené dans les rues sur ton quatre-roues à 3h30 du matin.

7. Tu as déjà assisté à un party de cuisine où Éloi Leblanc jouait de son violon.

8. Tu sais où aller si quelqu’un te dit “On va à la Villa”.

9. Tu connais la passe-pierre et les tétines-de-souris, tu sais où les récolter et tu en manges au moins une fois par année.

10. Tu travailles ou quelqu’un dans ta famille travaille pour une des 5 entreprises de sheet metal de la vallée.

11. Tout le monde te connait selon ta descendance. Par exemple, vous connaissez celle qui a aidé à rédiger cet article selon ce nom : Dorine à Tréfflé à Avila à Jude.