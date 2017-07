VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Quatorze fausses marques d’huile d’olive sont exposées, il faut les éviter!

EN FAIT: Le texte mis en ligne par healthylivingthread.com cite une étude de l’Université de la Californie selon laquelle « presque 70 pour cent de l’huile d’olive sur le marché américain n’est pas vraiment authentique ». On laisse ensuite entendre que l’huile d’olive offerte aux Américains a été diluée avec de l’huile de canola ou de tournesol. En réalité, l’étude réalisée en 2010 par l’Université de la Californie à Davis a déterminé que 69 pour cent des échantillons provenant de 14 marques d’huile d’olive extra-vierge importées et vendues en Californie ne correspondaient pas aux normes « extra-vierge ». L’étude n’a pas décelé d’huile de canola ou de tournesol dans les échantillons.

—————

FAUX: Kathy Griffin pourrait aller en prison

EN FAIT: L’actrice et comédienne a suscité un tollé, en mai, quand elle a diffusé une photo la montrant tenant une fausse tête coupée qui ressemblait à celle du président Donald Trump. Mme Griffin s’est excusée et n’a été accusée d’aucun crime. Un texte mis en ligne par borntoberight.com et patriotsontheright.com affirme qu’elle a été incarcérée le mois dernier pour être entrée dans un restaurant tachée de faux sang et portant un masque de M. Trump. Ça ne s’est jamais produit.

—————

FAUX: Si vous utilisez ce dentifrice, il faut le jeter immédiatement!

EN FAIT: Le texte mis en ligne par womandailytips.com dit que la Food and Drug Administration des États-Unis a interdit le triclosane, un produit chimique antibactérien contenu dans le dentifrice Colgate Total, en raison « d’un risque élevé de problèmes de santé et d’effets secondaires ». La FDA a effectivement interdit le triclosane et d’autres produits dans le savon en septembre, mais sa décision n’a rien à voir avec Colgate. La compagnie a dit par voie de communiqué que son dentifrice Total a été approuvé comme étant « sécuritaire et efficace ».

—————

FAUX: Le Wisconsin érigera un mur pour garder les habitants de l’Illinois chez eux

EN FAIT: Cette « nouvelle » mise en ligne par le site de canulars channel23news.com découle possiblement d’une promesse faite par un habitant du Wisconsin qui a brigué la présidence l’an dernier. L’homme avait défrayé l’installation de panneaux publicitaires réclamant la construction d’un tel mur, qui irait de toute manière à l’encontre d’une décision de la Cour suprême, qui a déjà statué que la Constitution des États-Unis protège le droit des Américains à circuler entre les États.