Sept citoyens ordinaires acceptent de vivre 60 jours en prison

Jamey Noel, le shérif local, devait trouver un moyen pour savoir ce qui se passe à la prison du comté de Clark, dans l’Indiana, où cohabitent 500 prisonniers, de l’apprenti gangster au pire meurtrier. Qui de mieux que des citoyens sans histoire (criminelle) pour remplir cette mission?

Sept personnes, quatre hommes et trois femmes, ont bien voulu se prêter au jeu. Seules quelques personnes connaissaient leur véritable identité. Les membres de « l’escouade spéciale » sont d’abord soigneusement préparés à la vie carcérale et mis en garde dans leurs rapports avec les prisonniers. On leur a chaudement recommandé de surveiller leurs paroles, d’éviter les dettes envers qui que ce soit et de garder en tête qu’un nouveau venu représente une proie intéressante pour les prédateurs.

Canal D présente en rafale, à compter du lundi 7 août et tous les soirs, 22h, jusqu’au samedi 19 août, les 12 épisodes de la première saison de « 60 jours en prison ». Comment l’enseignant, le Marine, la mère de famille et la travailleuse sociale qui, incidemment, est la fille de Mohamed Ali, traverseront-ils cette lourde expérience?