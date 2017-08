Zoo de Prague: les cinq bébés Guépard se portent bien

Le zoo de Prague a déclaré que les cinq guépards récemment nés dans le parc se portent très bien.

Le zoo a annoncé jeudi que des quintuplés, trois mâles et deux femelles, ont survécu à la période la plus critique d’après naissance. Ils sont nés le 15 mai et leur mère, Savannah, âgée de 6 ans, prend soin d’eux.

Les guépards sont les animaux les plus rapides sur terre mais très fragiles et vulnérables aux maladies. Les scientifiques estiment que chaque naissance est essentielle pour sauver les espèces menacées d’extinction dans la nature.

C’était la deuxième naissance de Savannah, qui a déjà donné naissance à des quadruplets en 2014. Dans les deux cas, Ben, âgé de cinq ans, était le père. Les petits n’ont pas encore été nommés.

Les visiteurs auront une première chance de les observer le 26 août.