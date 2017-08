Tu sais que tu viens de Saint-Quentin si…

1. Tu participes tous les ans au Festival Western, le plus gros rodéo dans les Maritimes et que ta fille ou ta nièce a déjà été Miss Cowgirl.

2. Tu as déjà joué le guide pour les touristes qui se rendent au Mont Carleton (prononcer Car-le-tonne).

3. Tu sais exactement où se trouve le camp de tout le monde au 5 et 6. Tu t’y rends en quatre-roues et, en hiver, tu y vas pour voir les chevreuils.

4. En parlant de chevreuils, tu essayes de faire attention à Chevreuil et aux chevreuils sur la route.

5. Tu vas déjeuner au Le Sportif et, pour des bons fruits de mer, tu vas au Le Marinier que tu surnomme toujours le Decker Boy.

6. Ta pause au moulin se prend au Tim’s.

7. Tu n’es certainement pas Brayon mais tu n’es pas forcément Acadien non plus. Il y a de bonnes chances que t’es plutôt de descendance québécoise, chose reflétée dans ton accent: « mon pére, ma mére, mon litte, viens icitte, la nuitte, etc. »

8. Tu te souviens des jours où il y avait une rivalité féroce entre Saint-Quentin et Kedgwick.

9. La crème glacée tu l’achètes à la cantine. Pour les gens de l’extérieur, ne cherchez pas une place qui s’appelle “La Cantine”, vous ne la trouverez pas.

10. Le soir quand tu te promènes en auto, ton circuit commence au Tim’s et se termine au Rossi. Tu te stationnes ensuite à la bibliothèque en face de la Caisse. Pour faire le fou, tu te diriges au chemin des ressources.

11. Si ton nom de famille n’est pas Thériault ou Lévesque il y a de bonnes chances que t’es parenté avec des Thériault ou des Lévesque.

* Un merci spécial à Marie Lamarche, qui a collaboré à l’écriture de cet article.