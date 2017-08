Un gâteau vieux de 100 ans retrouvé intact en Antarctique

L’Antarctique est l’un des milieux naturels les plus hostiles de la terre. Cela n’a pas empèché les conservateurs de l’association néo-zélandaise Antarctic Heritage Trust. De faire une incroyable découverte : Un gâteau aux fruits vieux de 106 ans.

Le gâteau, réalisé par Huntley & Palmers, une biscuiterie fondée en 1822, est resté emballé dans une petite boîte de métal, puis dans du papier, indique l’association dont l’objectif est « d’encourager et de conserver le goût de l’exploration ».

Il a été trouvé dans le bâtiment le plus ancien de l’Antarctique, une hutte construite par l’équipe de l’explorateur norvégien Carsten Borchgrevink en 1899 et utilisée par Robert Falcon Scott en 1911 lors de sa tragique expédition Terra Nova, menée entre 1910 et 1913. Les chercheurs indiquent que même son odeur est également restée presque intacte mais si son état de conservation est exceptionnel, le goût peut-être un peu moins.

Semblant comestible, les membres de l’association l’ont goutté. Son goût se rapproche davantage de celui du « beurre rance », rapporte le quotidien néo-zélandais.

Le dessert était resté caché dans un abri spécialement destiné aux explorateurs, dans lequel d’autres aliments ont également été découverts: sardines, viande et poisson, dont l’état était davantage détérioré.

Selon l’association, le gâteau a été protégé du froid extrême grâce à sa boîte en métal, qui, elle, a été « presque entièrement désintégrée ».