Recherche nounou payée 160 000 Dollars par an

Un riche couple britannique a récemment posté une annonce pour trouver la nounou de leurs rêves sur le site Childcare.

L’offre s’avère alléchante car pour un peu plus de 160 000 Dollars Canadiens par an, la nourrice devra s’occuper à plein-temps des quatre enfants de la famille, âgés de 2, 5, 7 et 15 ans.

Elle devra pouvoir voyager trois fois par semaine, notamment pour rejoindre, depuis leur maison de Londres, l’une des demeures des parents, située à la Barbade, à Atlanta (sud-est des Etats-Unis) ou encore à Cape Town (Afrique du Sud).

Porsche et chef étoilé

En revanche, les parents semblent avoir une idée très précise du type de personne qu’ils souhaitent embaucher, et être plutôt exigeants.

La perle rare ne devra pas avoir d’enfants et être diplômée en psychologie de l’enfant. Elle devra posséder, au minimum, 15 ans d’expérience en garde d’enfants.

Elle devra travailler 6 jours sur 7, de 7 heures à 20 heures, assister à tous les cours des bambins, scolarisés à domicile, et leur faire réciter leurs leçons.

La nounou sera aussi amenée à conduire les enfants à tous leurs rendez-vous, grâce à une des voitures de luxe du couple : une Porsche, une Range Rover ou une Maserati (entre autres).

La Nourrice devra également faire manger les enfants, mais n’aura pas à faire la cuisine puisqu’un chef étoilé au Michelin s’en charge.