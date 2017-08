Une employée d’hôpital remporte le gros lot de 759 M $ US du Powerball

La femme du Massachusetts qui est la seule gagnante du gigantesque gros lot de 758,7 millions $ US à la loterie Powerball aux États-Unis a déclaré mercredi avoir remis sa démission à l’hôpital où elle travaillait depuis 32 ans. Elle souhaite maintenant « relaxer ».

Mavis L. Wanczyk, âgée de 53 ans, de Chicopee, a utilisé des dates d’anniversaire pour choisir certains des numéros de son billet gagnant, acheté mercredi à Chicopee, à environ 150 kilomètres à l’ouest de Boston. Mme Wanczyk a deux grands enfants, un garçon et une fille.

Les responsables du Powerball ont indiqué que Mme Wanczyk avait opté pour le montant forfaitaire de 480 millions $ ou 336 millions $ après impôts. Environ 120 millions $ en impôts iront au gouvernement fédéral, et 20 millions $ à l’État du Massachusetts.

À près de 759 millions $ US (environ 950 millions $ CAN), il s’agit du plus important gros lot jamais remporté par une seule personne aux États-Unis.

Le commerce qui a vendu le billet gagnant recevra un chèque de 50 000 $. Bob Bolduc, propriétaire de la chaîne de dépanneurs Pride Station & Store, a rapidement indiqué jeudi que les 50 000 $ seront versés à des oeuvres de charité.

Les responsables du Powerball avaient tout d’abord annoncé, erronément, que le billet gagnant avait été vendu en banlieue de Boston, semant la confusion.

La loterie Powerball est jouée dans 44 États américains et dans le district de Washington, à Porto Rico et dans les Îles Vierges américaines. Les tirages ont lieu deux fois par semaine.

La combinaison gagnante était le 6, 7, 16, 23 et 26, avec le numéro complémentaire 4.