Uber n’a pu garantir l’offre dans sa promotion de crème glacée

Des clients d’Uber à Vancouver ont exprimé leur déception, et dans certains cas, leur colère, après qu’une promotion de l’entreprise eut connu des ratés.

Uber avait promis de donner deux sandwiches à la crème glacée entre 11 h et 15 h tant qu’il y en avait en stock pour les clients d’un certain secteur.

Plusieurs personnes qui ont voulu profiter de l’occasion ont affirmé qu’ils n’avaient obtenu qu’un message répétant que le produit n’était plus disponible.

Earnest Ice Cream, le commerce local qui devait approvisionner Uber, a dit regretter cette collaboration, accusant d’Uber de ne pas partager ses valeurs. Sur sa page Facebook, l’entreprise a reconnu avoir commis une erreur.

Une porte-parole d’Uber, Susis Heath, a indiqué que la promotion était répétée annuellement dans 500 villes.

Mme Heath soutient qu’une telle promotion exige des inventaires importants.

« (La promotion) vise à faire connaître une entreprise locale à la population de Vancouver et à contribuer à une cause juste. Hier, nous avons livré des centaines de sandwiches à la crème glacée d’Earnest Ice Cram et récolté des milliers de dollars pour un fonds d’aide aux écoles du Vancouver Sun », a-t-elle écrit dans un courriel.

Uber avait annoncé qu’elle remettait 1 $ au Vancouver Sun Children’s Fund pour chaque personne ayant demandé un sandwich.

La promotion a laissé de froid certaines personnes.

« Encore plus triste que l’absence de crème glacée est la promesse non tenue de crème glacée… :(« , a écrit une personne sur Twitter. Son message était accompagné du mot-dièse #UBERIceCreamFall (#UBERCrèmeGlacéeÉchec).

« Vos chauffeurs ont-ils mangé toute la crème glacée eux-mêmes ? », a demandé une deuxième personne.