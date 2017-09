Un concours de perte de poids dans la région Bathurst

Un concours version The Biggest Loser a été lancé cette semaine dans la région Chaleur. Les trois concurrents qui auront perdu le plus de poids au bout de 60 jours se mériteront une récompense financière. De quoi motiver les troupes.

C’est une citoyenne de Bathurst, Ashley Ricard, qui a pris l’initiative de lancer cette compétition. Elle même a quelques kilogrammes à éliminer.

«J’ai eu certains ennuis récents de santé à cause de problèmes reliés à mon poids. J’ai pensé qu’une compétition pour perdre du poids et de l’argent à la clé sont de bons incitatifs pour réussir. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui aimeraient en perdre, mais il ne savent pas par quoi commencer, donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça sur pied», explique Mme Ricard.

«Les trois premières personnes ont vu mon poids, donc personne ne va dire que j’ai triché», dit-elle en riant.

Elle s’est servie des médias sociaux pour annoncer son projet. L’inscription et la pesée étaient jeudi, à La Promenade Waterfront à Bathurst.

Pour ne pas mettre mal à l’aise les participants, l’organisatrice reste discrète sur le poids de chacun. Près d’une soixantaine de personnes se sont inscrites.

«C’est toujours plus encourageant avec du support. Avec un gros groupe de même, c’est motivant. C’est une bonne occasion pour être plus en santé. En plus, il y a des bons prix à gagner. Nous allons essayer fort de gagner. Nous sommes quelques unes au travail à nous être inscrites», exprime Rose Couture, une résidante de Bathurst.

«Nous avons commencé à planifier nos repas. Nous allons bien manger et faire de l’exercice pour avoir du succès. Je serai heureuse de perdre 30 lb (14 kg). J’ai déjà eu une perte de poids dans ses environs en six semaines. Là, c’est huit semaines, donc je suis capable», soutient-elle.

Le deuxième rendez-vous est donné pour la finale, le 4 novembre. Entre les deux dates, il n’y aura pas de rencontres pour faire de suivi.

«C’est chacun pour soi. Ils vont s’occuper eux-mêmes de leur programme de perte de poids. J’encourage cependant tout le monde à le faire sainement. S’ils ne le font pas, ils seront responsables de leurs propres actions», glisse Ashley Ricard.

La formule privilégiée pour que les participants qui ont moins de kg à perdre que d’autres aient autant de chances de gagner est de diviser la quantité perdue par la pesée du départ. Ce chiffre sera multiplié par 100.