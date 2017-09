VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Joel Osteen vogue à bord de son luxueux yacht dans les rues inondées de Houston afin d’offrir des exemplaires de son livre « Your Best Life Now ».

EN FAIT: Le télévangéliste s’est défendu cette semaine après que des détracteurs lui eurent reproché de ne pas avoir ouvert plus tôt les portes de son immense église de Houston pour y accueillir les sinistrés de l’ouragan Harvey, affirmant que son église n’avait jamais été fermée. Il n’a toutefois pas tenté de se racheter en se promenant dans les rues inondées à bord d’un yacht pour remettre des exemplaires de son livre. L’article incluait également une photo retouchée d’une inondation datant de 2015 à Houston, dans laquelle un bateau avait été ajouté numériquement. L’histoire a été créée par le site Babylon Bee, qui se décrit comme étant « votre source fiable de nouvelles satiriques chrétiennes ».

————–

FAUX: Une ancienne employée de Hillary Clinton est arrêtée et accusée de trahison.

EN FAIT: Une employée de longue date du département d’État américain, Candace Claiborne, a été accusée d’avoir fait de fausses déclarations au FBI relativement à des cadeaux qu’elle a reçus de la part d’agents du renseignement chinois et non de trahison, contrairement à ce qu’indiquait une dépêche d’abord transmise par YourNewsWire. Elle a plaidé non coupable. Candace Claiborne avait joint le département d’État américain en 1999 et servi sous les gouvernements Clinton, Bush, Obama et Trump.

————–

FAUX: Un destroyer est entré en collision avec un édifice au centre-ville de Houston.

EN FAIT: Les vents et la pluie de Harvey ont ravagé le Texas et la Louisiane, mais la tempête n’a pas causé de collision entre un destroyer et un édifice. L’histoire partagée par Duffel Blog, un site satirique à thématique militaire, inclut une image visiblement retouchée du USS Muslin flottant sur les eaux d’inondation, la silhouette de la ville en arrière-plan. Ce navire est posté au Japon.

————–

FAUX: Un promoteur a été retrouvé mort après avoir dévoilé le « faux combat » entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.

EN FAIT: Un article publié sur le site News Punch prétend qu’un promoteur de boxe et directeur de relations publiques, Barry Gibson, a été retrouvé mort par balle à Washington, le mois dernier, quelques jours avant le combat de boxe prévu entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Selon l’article, M. Gibson avait annoncé aux médias que le combat était arrangé lors d’une conférence de presse à Toronto, en juillet. La porte-parole de la police métropolitaine de Washington, Rachel Reid, a confirmé à l’Associated Press qu’aucune victime d’homicide nommée Barry Gibson n’était répertoriée. Une photo de la soi-disant scène de crime accompagnant l’article a en fait été prise en 2002, lors des attaques d’un tireur embusqué dans la région de Washington.

————–

FAUX: Quatre-vingt-dix kangourous ont été relâchés dans la nature au Wyoming.

EN FAIT: La faune du Wyoming ne ressemblera pas de sitôt à celle de l’Australie, malgré la circulation d’une fausse nouvelle indiquant que des kangourous ont été laissés en liberté dans l’État. La blague du Premier avril d’un site baptisé County 10 inclut des photos montrant des chercheurs libérant des kangourous pour apparemment favoriser le tourisme et créer des occasions de chasse. L’article affirmait aussi que les chercheurs espéraient relâcher des koalas, des wallabies et des diables de Tasmanie au Wyoming.