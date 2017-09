VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Des modèles informatiques montrent que l’ouragan Irma détruira la ville de New York, le 10 septembre.

EN FAIT: Le 1er septembre dernier, le Global Forecast System du gouvernement américain a produit un modèle informatique qui projetait effectivement qu’Irma allait toucher la région de New York le 10 septembre. Le modèle a été ajusté quelques jours plus tard pour indiquer qu’Irma toucherait plutôt le sud de la Floride. Cela n’a toutefois pas empêché plusieurs sites de publier des articles en s’appuyant sur le modèle précédent. Une vidéo YouTube incluse dans certains d’entre eux utilise des images du modèle puisées dans le site météorologique Tropical Tidbits. Levi Cowan, qui s’occupe de ce site, a déclaré à l’AP que les prévisions « ne ressemblent de toute évidence en rien à ce qui est montré ».

————–

FAUX: Le mur frontalier de Donald Trump obtient le financement de 1,6 milliard $ US nécessaire à sa construction.

EN FAIT: Le mur que prévoit construire Donald Trump à la frontière avec le Mexique n’a pas été financé par le Congrès, malgré cette manchette douteuse du Daily Wire. M. Trump a demandé un financement initial de 1,6 million $ US au Congrès, mais celui-ci ne l’a pas encore approuvé. La mesure a été adoptée à la Chambre des représentants mais n’a pas encore été présentée au Sénat.

————–

FAUX: Une femme retrouvée sur la propriété des Clinton était morte depuis 15 ans et avait souffert de torture et de malnutrition, selon un rapport du coroner.

EN FAIT: Cet article du site The Last Line of Defence reprend un canular au sujet de corps retrouvés sur la propriété de Bill et Hillary Clinton, à Chappaqua, New York. La police a balayé ce canular du revers de la main, affirmant n’avoir jamais enquêté sur de telles allégations. The Last Line of Defence précise sur son site qu’il présence « de la fiction comme étant des faits et nos sources n’existent pas vraiment ».

———-

FAUX: Une nouvelle « carte de pension alimentaire » permet de contrôler ce que les mères achètent avec l’argent de la pension alimentaire versée pour leur enfant.

EN FAIT: Ce canular avance qu’une carte de débit du Delaware liée à un compte dans lequel sont versés les paiements de pension alimentaire permet d’empêcher les parents d’utiliser ces sommes pour s’acheter de l’alcool ou des cigarettes ou pour payer les mensualités sur leur voiture. La carte existe véritablement, mais ses modalités n’indiquent aucune de ces restrictions.

———-

FAUX: Dwayne « The Rock » Johnson meurt à 45 ans lorsqu’une cascade avec une doublure tourne mal.

EN FAIT: L’acteur et lutteur est toujours vivant, quoi qu’en disent les nombreuses manchettes qui ont annoncé son décès. Les articles n’offrent aucun détail mis à part le titre et incluent une vidéo montrant le lecteur de nouvelles de Fox News, Neil Cavuto. Le journaliste annonce « une bien triste nouvelle » avant que la vidéo soit coupée et que le lecteur soit invité à partager l’article.