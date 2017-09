Tu sais que tu viens de Dieppe si…

1. La majorité de tes voisins viennent du Nord. Tu es même capable de distinguer et d’imiter les accents de plusieurs villages de l’Acadie!

2. Tu es fier d’appartenir à la la plus grande ville majoritairement francophone à l’extérieur du Québec.

3. Tu sais où se trouve le vieux Dieppe, Saint-Anselme, et tous les autres quartiers bien qu’ils ne soient indiqués sur aucune carte.

4. En parlant de géographie, tu sais où aller si tes amis te disent “viens-t-en au 17!”

5. Tu louais des films au Busy B pendant que ta mère achetait son pain.

6. Tu allais au 1755 pour écouter Norm the Jammer jouer Sweet Caroline et, pendant tes études à l’Université de Moncton, c’était le Manhattans pour voir Steve LeBlanc et manger une poutine pizza.

7. Tu as l’habitude de décrire la plus grande intersection de la ville par «au coin du Angie’s» même si l’Hôtel de ville serait certainement une meilleur référence.

8. Tu corriges les gens quand ils disent que le centre commercial et l’aéroport sont à Moncton. Ils sont à Dieppe, compris?!

9. Tu connais toutes les personnes qui arrivent au Mercredi Show par leur nom de famille et leur code postal.

10. Toutes tes soirées de fête se terminent au Sports Rock.

11. Tu apprécies les balades à vélo au bord de la rivière ou d’anciens marais ont été asséchés par les Acadiens au XVIIIe siècle, par l’usage de digues munies d’aboiteaux, qui les protégeaient aussi des marées.

12. Tu sais que la ville – autrefois appelée Léger’s Corner – a été nommée Dieppe en 1952 pour commémorer les soldats canadiens morts durant le débarquement de Dieppe de 1942, en Normandie.

*Un merci spécial à Christine Babineau pour son aide avec cet article. Elle connaît sa ville natale et aussi toutes sortes de choses sur le voyage. Voir l’article Voyager sur un dix cents.