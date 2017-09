Un hommage floral à Lady Di qui choque!

C’est pour commémorer la mémoire de la princesse Diana que la ville de Chesterfield au Royaume-Uni a installé sur la place de son marché un portrait de Lady Di. Cette « œuvre » a été réalisée à l’occasion d’un festival de « well dressing », tradition locale consistant à décorer des puits et autres sources d’eau avec des pétales de fleurs.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir apparaitre les premières réactions sur les réseaux sociaux. Pour certains britanniques le portrait est qualifié « horrible », « sinistre » voire carrément « effrayant » !

Interpellé par les médias, un élu local n’a pas semblé troublé par ces réactions. Il semblait même plutôt se satisfaire de la publicité engendrée grâce au buzz.

So it's not supposed to be funny but Chesterfield's floral tribute to Princess Diana entertained me all the way to work pic.twitter.com/i8h78AqRj1

— Andrew Thackeray (@thackers1) September 13, 2017