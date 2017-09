Une île sauvage cherche ses nouveaux occupants [video]

Il n’est pas utile de se rendre au bout du monde pour vivre comme un Robinson. Il suffit de se rendre sur l’île de Quéménès, dans le Finistère, au large de la Bretagne, en France. Cette petite île de 30 hectares est à la recherche de ses nouveaux occupants avant la fin de l’année. Le couple qui y résidait s’en va après 10 années de vie aussi insulaire qu’insolite.

Occupée par l’homme depuis la Préhistoire, au même titre que ses voisines situées avant Ouessant, l’île de Quéménès, située dans l’archipel de Molène, en mer d’Iroise (Finistère), attend patiemment ses futurs occupants. Depuis 2003 elle appartient au Conservatoire du littoral, qui y a entrepris de nombreux travaux de restauration des bâtiments et de préservation de l’écosystème. Avec le départ définitif du couple et de ses deux enfants, le Conservatoire cherche aujourd’hui de nouveaux porteurs de projets capables de les remplacer et maintenir la vie sur ce bout de terre (1,5 km de long, 400 m de large).

Sur cet espace naturel classé, les nouveaux exploitants devront concilier développement d’un projet économiquement viable (la ferme insulaire s’étend sur 30 hectares et dispose d’une activité maison d’hôtes), préservation de l’environnement (faune, flore, prairie, menhirs, tumulus, fours à goémon,etc.) et l’accueil du public. Dans l’idéal, le Conservatoire espère trouver des locataires prêts à s’engager pour « une dizaine d’années » moyennant le paiement d’une redevance de 7.000 €.

Une trentaine de personnes ont posé leurs candidatures, notamment des Belges et des Néerlandais, pour reprendre la ferme auprès du conservatoire du littoral.