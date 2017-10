VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

FAUX: La fusillade de Las Vegas a été perpétrée par un membre d’un groupe « antifa ».

EN FAIT: Bien que cette information ait fait les manchettes de plusieurs sites, les autorités n’ont révélé aucun lien entre le tireur de Las Vegas, Stephen Paddock, et le mouvement antifa. Certains articles incluaient de fausses saisies d’écran montrant de présumés messages publiés sur Twitter par le président américain Donald Trump, dévoilant que Stephen Paddock faisait partie d’un de ces groupes de militants d’extrême gauche qui luttent contre les nazis et le suprémacisme blanc. InfoWars, le site web de l’animateur de droite et adepte des théories du complot Alex Jones, affirmait dans un article qu’une source anonyme du FBI avait confirmé que des documents du mouvement antifa avaient été retrouvés dans la chambre d’hôtel du tireur. Aucune publication du genre n’est toutefois aperçue sur les photos de la scène, et le FBI n’a donné aucune indication permettant de croire que Stephen Paddock était lié à quelque groupe que ce soit.

FAUX: Le chef Gordon Ramsay demande à son personnel de poser un genou au sol et refuse de servir des joueurs des Dolphins de Miami.

EN FAIT: Le restaurant nommé dans l’article créé par le site de canulars The Last Line of Defence n’existe même pas. L’article prétend que quatre joueurs des Dolphins se sont vu refuser l’accès au gastropub de Gordon Ramsay, dans le quartier SoHo à New York, parce que le chef les jugeait irrespectueux. La porte-parole du chef a dit à l’Associated Press que celui-ci n’a pas de gastropub à SoHo et que l’histoire est vraiment « n’importe quoi ».

FAUX: Une vidéo confirme que la fusillade à Las Vegas a été l’oeuvre de plusieurs tireurs et qu’il s’agissait d’une attaque coordonnée.

EN FAIT: Une lumière clignotante venant de l’étage sous celui de la chambre de Stephen Paddock a mené à des dizaines d’articles, plusieurs publiés sur des sites favorisant les théories du complot, voulant que les tirs soient venus de deux sources différentes à l’hôtel-casino Mandalay Bay. Les autorités ont rapidement indiqué, après que Stephen Paddock eut été retrouvé mort, qu’il n’y avait pas d’autre tireur. Dans plusieurs vidéos, la lumière clignotante est aperçue au quatrième étage, avant le début des coups de feu tirés du 32e étage. Brian Hodge, un Australien affirmant qu’il se trouvait dans une chambre voisine de celle de Stephen Paddock, a contribué à la rumeur en écrivant sur Facebook qu’il y avait « de multiples tireurs ». Il est revenu sur ses propos le lendemain.

FAUX: Un homme pose fièrement près de l’ours qu’il a tué pendant qu’il hibernait.

EN FAIT: L’article est axé sur une nouvelle loi fédérale aux États-Unis qui retire les protections auparavant accordées aux ours en hibernation. Mais la photo montrant un homme souriant, tenant la patte d’un ours mort dans un lieu enneigé, n’a aucun lien avec la loi. La photo a été prise dans un refuge de l’Alaska. La page Facebook du refuge a partagé l’image l’an dernier, indiquant que l’ours avait été tué légalement pendant la chasse printanière en 2014. À l’époque, il aurait été illégal de tuer un ours en pleine hibernation.

FAUX: Pizza Hut offre un coupon pour trois pizzas grand format gratuites le jour de son 58e anniversaire.

EN FAIT: Cette offre est trop belle pour être vraie, malgré les nombreuses publications ayant circulé sur Facebook dans les dernières semaines. Les messages renvoient les internautes vers un site web leur demandant de répondre à un sondage et de partager la publication sur Facebook afin de recevoir un coupon. Pizza Hut avait déjà répondu à une fraude semblable sur sa propre page Facebook l’an dernier. L’entreprise avait confirmé que l’offre de coupon était frauduleuse et que toute offre légitime se trouverait sur son site web ou sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la chaîne ne célèbre pas son 58e anniversaire; elle a plutôt eu 59 ans en juin.