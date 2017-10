L’appartement le plus cher de New York est à vendre

Un appartement de 900 mètres carrés environ, une terrasse à 220 mètres de haut, un ascenseur particulier et jusqu’à 7 mètres de hauteur sous plafond, voilà quelques-uns des attributs de ce quintuplex situé au sommet du célèbre Woolworth Building de New York. Il a été mis en vente pour 110 millions de dollars, prix qui en ferait, en cas d’achat, l’appartement le plus cher de l’histoire de la ville.

C’est l’architecte et décorateur français Thierry Despont qui a réalisé la rénovation et l’aménagement de ce bâtiment historique.

Comme vous pourrez le voir dans la vidéo (en anglais) qui suit, le batiment est un chef d’oeuvre mêlant le style art déco et néo-gothique, reconnaissable à sa toiture en cuivre tournée vert-de-gris. Il fut achevé en 1913 et était alors l’immeuble le plus élevé au monde, avec ses 241 mètres.