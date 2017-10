Il vole 24 km suspendue à des ballons gonflés à l’hélium [vidéo]

On se croirait dans le film Là-haut ou des ballons soulèvent une petite maison pour découvrir le monde. C’est ce qu’a réalisé le Britannique Tom Morgan qui s’est envolé grâce à des ballons gonflés à l’hélium, dans une chaise de camping.

Ce Britannique originaire de Bristol est à la tête de la société The Adventurists, qui envisage, après ses tests de vol, d’organiser « la course aérienne la plus ridicule du monde ».

Ainsi il s’est élevé à plus de 2 400 mètres d’altitude au-dessus de l’Afrique du Sud, porté par une centaines de ballons, fin octobre, raconte la BBC (en anglais). Une expérience « incroyablement cool », raconte Tom Morgan à la chaîne britannique.

L’aventurier raconte s’être trouvé à la fois « terrifié et sur un petit nuage », lors de ce vol en chaise de camping, au cours duquel il a parcouru environ 25 kilomètres. Alors qu’il approchait de la couche d’inversion de l’atmosphère, où la température commence à grimper, son véhicule de fortune a connu une accélération très forte. « J’ai dû garder mon calme et couper les cordes des ballons petit à petit », explique encore Tom Morgan à la BBC.