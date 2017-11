Un paon s’enfuit pour être dévoré par un lion au zoo de Calgary

Un paon du zoo de Calgary a connu une mort brutale cette semaine, entre les crocs d’un lion dans un enclos avoisinant.

Le zoo explique que l’incident est survenu jeudi, alors que ses sept paons – tous des mâles – étaient déplacés vers leur habitat hivernal. L’un des oiseaux au plumage chatoyant s’est envolé vers un enclos de deux lions.

La porte-parole du zoo, Trish Exton-Parder, raconte que le paon a pris le personnel par surprise en décollant subitement et en volant beaucoup plus rapidement et à plus grande altitude que les employés ne l’en croyaient capable.

Les gardiens ont ensuite découvert des plumes dans l’enclos des lions, où l’oiseau a été dévoré.

Mme Exton-Parder assure que les six paons restants se trouvent en sécurité dans leur habitat conçu pour les temps plus froids.

Les employés sont sous le choc, dit-elle.

« Ils le garderont assurément en tête l’année prochaine en sachant qu’il y a toujours le risque qu’un des autres oiseaux décide d’aller dans un autre sens, mais nous laisserons à notre équipe de soins animaliers la tâche de déterminer si quoi que ce soit doit être ajusté pour la saison prochaine », a-t-elle précisé.

« Il n’y a rien qu’ils auraient changé pour prévenir quelque chose comme ça, donc ce n’est pas une question de tort, c’est juste un paon qui a choisi, par le fruit du hasard, de s’envoler dans une direction différente et qui a atterri dans une situation malheureuse », a-t-elle martelé.