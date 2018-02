Tu sais que tu viens de Tracadie si….

1. t’as fait le Up and Down sur la rue Principale entre le resto chinois Great Wall et le pont et que tu t’es stationné pendant au moins une heure dans le stationnement du centre commercial Le Rond Point pour voir les chars passer.

2. t’as déjà participé à la Baignade de l’Ours polaire.

3. t’as eu ta première date à la discothèque Le Célibat.

4. t’as viré ta première brosse au Club Deauville.

5. t’as déjà eu un bateau à la marina de Sheila.

6. toi ou tes parents écrivez encore simplement Sheila dans votre adresse postale.

7. t’as joué au hockey ou tu as de la parenté avec Wilfred LeBouthillier.

8. t’as répondu à des questions de touristes au sujet de Wilfred LeBouthillier, Jean-François Breau ou Joannie Benoit.

9. tu penses que la plus belle plage de la province est celle de Val-Comeau et que c’est là où l’on peut voir le plus beau coucher de soleil au monde.

10. tu connais par coeur les sentiers et les chemins de l’ancien camp militaire.

11. t’as déjà vu, dans le passé, des avions à réaction passer à 200 pieds au-dessus de ta maison ou si tu as déjà trouvé un engin explosif dans ta cour arrière.

12. tu te souviens d’avoir fêté un peu trop au Festival Bitowa.

13. tu te rappelles des samedis après-midi à t’amuser au parc LeRoyer.

14. tu places des «y» (yousse quand mange?) devant plusieurs mots et des «ss» à la fin (yé juss minuit).

15. tu sais que les meilleurs doigts à l’ail sont ceux du Pizza Delight de ta ville.

16. tu préférais le Dixie Lee lorsqu’il était de l’autre côté de la rue.

17. t’as hâte à l’été pour manger au Capitaine Frank.

18. tu te souviens du bar à danseuses Le Spot.

19. tu te souviens encore (tu faisais peut-être la file) de la journée d’ouverture du McDonald en 1998. Tracadie était enfin dans la cour des grands!

Collaboration spéciale: Louis Légère

20. ta bière et ton équipe de hockey préférées portent le nom de Alpine.

21. tu prends tes vacances au même moment que se déroule le Frolic Acadien.

22. tu sais que ton église est l’une des plus belles de la Péninsule.

23. tu sais que des lépreux ont été soignés dans ta ville entre 1849 et 1965.

24. tu penses que ton tintamarre n’a rien à envier à celui de Caraquet et que la Ruée est l’événement de l’été.

25. tu sais que les gens de ta municipalité ont la réputation d’avoir cœur sur la main et d’être toujours prêts à rendre service.