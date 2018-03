Céline Dion, Ginette Reno et Cayouche à Tracadie!

Une activité d’un nouveau jour a pris fin jeudi, dans la municipalité de Tracadie. Un concours de sosies s’est déroulé ces dernières semaines, à Saumarez. Cela a piqué notre curiosité. Nous sommes allés voir ce qui se cachait derrière.

Imaginez Céline Dion, Mitsou, Ginette Reno, Cayouche et bien d’autres encore réunis sur la même scène dans la Péninsule acadienne. Impossible? C’est pourtant l’improbable spectacle auquel les personnes présentes dans le bar Chez Rodolphe à Saumarez, ont eu droit.

Bienvenue au concours de sosies conçu par l’excentrique Denis Brideau. Sa lubie a persuadé 11 individus à endosser le costume d’une de leurs idoles et à l’incarner le temps d’une soirée. L’audace a plu.

«Ça prend des guts pour faire ça», commente Paul Robichaud.

Ce résident de Tracadie était venu avec sa compagne, Thérèse Comeau. Et qu’on ne s’y trompe pas: hormis le nom, il n’a rien de commun avec l’ancien ministre des Pêches au Nouveau-Brunswick.

Encore plus qu’ailleurs, dans un concours de sosies, il faut se méfier des apparences. Elles sont parfois trompeuses, tout comme Andréa Paulin, de Pont-Landry (photo ci-haut).

Sa prestation en Céline Dion était étonnante. Même mimique, même charisme, elle a marqué les esprits. Pourtant, rien n’était préparé. Du moins, pas de longue date.

«C’est la première fois que je fais ça. Je suis une amie à Denis. Quand j’ai su qu’il organisait son concours, j’ai eu envie de sauter le pas.»

Pourquoi Céline Dion?

«C’est une femme d’amour, généreuse. Une femme sûre d’elle, une fonceuse. Elle me représente, je me reconnais en elle. Et on m’a toujours dit que je lui ressemblais.»

Verdict de l’auteur de ces lignes: le petit air est confirmé.

Autre surprise de la soirée, Aurélien Roussel en Renée Martel. Ce n’est pas tant son aspect général qui nous a interpellés que le fait de le voir affublé d’une perruque blonde, maquillé et vêtu d’une robe longue rouge.

Quand on sait que ce n’est pas la première fois qu’il se prend pour la reine du country québécois, on se demande pourquoi il fait ça?

«Renée Martel m’est précieuse. Je ne cherche pas à l’imiter, je lui rends hommage. Je n’ai pas peur du ridicule parce que pour moi, ce qui prime dans ces cas-là c’est le plaisir et le partage», confie ce résident de Maltempec.

Les rencontres inattendues n’étaient pas seulement avec celles et ceux placés sous les projecteurs. Marc Duguay, de Tracadie, a également retenu notre attention.

Il était l’un des trois membres du jury à évaluer les passages des candidats. Par hasard (et par connaissances interposées), il s’est retrouvé impliqué dans l’aventure. C’est avec sérieux, amusement et en connaissance de cause qu’il a abordé son rôle de juge.

Pendant des années, il était l’un des musiciens du trio Acajun. Il s’est notamment produit pendant l’Exposition universelle de Séville, en Espagne, en 1992, dans le pavillon canadien. Être attentif à l’entregent des artistes avec le public, à l’aisance sur scène et aux talents d’interprétation, il sait faire.

«Ça reste amateur, mais j’ai été agréablement surpris par les transformations de certains. Par exemple, celui qui imitait Cayouche m’a impressionné.»

Décidément, ce concours de sosies nous a convaincus, comme s’il en fallait, d’une évidence maintes fois rabâchée. Dans la vie, il faut dépasser les apparences pour véritablement connaître quelqu’un.

La beauté pure se cache toujours à l’intérieur.