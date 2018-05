Un record Guinness en surfant sur une vague de 24,38 mètres!

Un surfeur brésilien a établi une nouvelle marque mondiale.

Les juges de la World Surf League ont annoncé, lors de la cérémonie des Big Wave Awards en Californie samedi, que la vague sur laquelle a surfé Rodrigo Koxa le 8 novembre au large de Nazaré, au Portugal, mesurait 24,38 mètres.

L’ancien record de 23,77 mètres avait été établi par l’Américain Garrett McNamara en 2011.

Le groupe a indiqué que le prix visait à reconnaître « le surfeur qui, par n’importe quelle méthode, attrape la plus grosse vague de l’année (…) Non seulement Koxa a-t-il remporté le prix de cette année, mais il détient maintenant le record Guinness de la plus grosse vague sur laquelle une personne a surfé ».

M. Koxa a déclaré que ce prix représentait pour lui « la concrétisation d’un rêve ».

Nazaré se trouve sur la côte Atlantique, entre Lisbonne et Porto.