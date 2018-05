Une vidéo des inondations devient virale

Dawn Burke est retournée à sa maison de Grand Lake pour prendre des vêtements supplémentaires pour ses enfants, après un séjour chez un ami qui demeure à proximité. Elle y a vu des vagues s’écrasant dans son solarium et secouant les fondations de la maison.

Elle s’est empressée de sauver ses «livres de souvenirs» – des albums photo stockés dans la véranda qui se remplissait d’eau – et a ensuite pris une vidéo pour préserver le souvenir des inondations record de cette année.

Lorsque sa fille est revenue de l’université quelques jours plus tard, elle a déclaré: «Maman, tu es tendance!»

Les images surprenantes que Burke a téléchargées ont maintenant été visionnées plus de 20 000 fois, et des personnes venant d’aussi loin que de l’Australie et d’Haïti ont exprimé leur sympathie.

«Je me moquais avec mes six enfants en disant, ‘je suis célèbre, votre maman est célèbre!’ » ‘. « J’attends qu’Ellen appelle. »

L’afflux de soutien de la part de voisins, d’amis et d’étrangers de tout le pays a été «réconfortant» à la suite des inondations qui ont entraîné l’évacuation de plus de 1000 personnes de leurs foyers de la capitale.

« Nous avons l’impression d’être soulevés dans la prière », a déclaré Mme Burke. «Nous allons garder nos priorités, il faut le faire. Et c’est que nous sommes tous en sécurité. »

Grand Lake a été particulièrement touchée par les inondations de cette année, certaines maisons ayant été littéralement emportées. Mme Burke y habite depuis huit ans, et dit que c’est la première fois que sa maison a été inondée.