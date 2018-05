Les pets de soeur font leur entrée dans le dictionnaire

Les pets de soeur font partie des 150 nouveaux mots des dictionnaires Le Petit Robert et Le Petit Larousse, les deux principaux dictionnaires du monde francophone.

Le mets traditionnel fera son apparition dans l’édition 2019 des deux ouvrages.

Cette pâtisserie faite de pâte à tarte roulée et parfumée au sucre et à la cannelle est typique du Québec et de l’Acadie.

Si l’origine de la recette reste nébuleuse, la désignation pet-de-sœur serait bien d’origine acadienne d’après l’Office québécois de la langue française.

Selon le ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick, la sucrerie est aussi désignée par les noms Rosettes, Rondelles, Hirondelles, Bourriques de vieilles, Bourriques de soeurs ou encore Bourriques de vierges dans certaines régions.