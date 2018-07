Un employé de Carnival est secouru après 22 heures dans l’eau

Un employé du croisiériste Carnival a passé près de 22 heures dans l’eau de la mer des Caraïbes avant d’être finalement secouru par un autre navire de croisière.

L’employé de 33 ans est passé par-dessus bord du Norwegian Getaway samedi vers 15 h 20, à environ 45 kilomètres au nord-ouest de la ville cubaine de Pinar del Rio, selon la garde côtière américaine.

Une opération de recherche et sauvetage impliquant plusieurs aéronefs et un navire a immédiatement été lancée, mais l’individu a finalement été repéré et repêché vers 13 h 20 dimanche par l’équipage du Carnival Glory.

Il semblerait qu’il ait nagé pendant tout ce temps puisqu’il n’avait aucun équipement de survie avec lui quand il a été secouru.

Il était hospitalisé dans un état stable lundi.